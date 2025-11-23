Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών χαρακτηρίζοντάς τες απολύτως λογικές και δίκαιες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση: «Η κυβέρνηση τους οδηγεί σε ασφυξία και αφανισμό. Εκρηκτικό κόστος παραγωγής, ακριβή ενέργεια, ακριβό κόστος εφοδίων και μεταφορών καθυστερήσεις πληρωμών, εμπαιγμός και ψεύτικες υποσχέσεις, λόγω του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανικανότητα ελέγχου των ζωονόσων, αποψιλωμένες υπηρεσίες στην ύπαιθρο».

«Η σημερινή απόφαση των αγροτών να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις, με συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων, είναι απολύτως λογική και δίκαιη. Η κυβέρνηση τους οδηγεί σε ασφυξία και αφανισμό. Εκρηκτικό κόστος παραγωγής, ακριβή ενέργεια, ακριβό κόστος εφοδίων και μεταφορών καθυστερήσεις πληρωμών, εμπαιγμός και ψεύτικες υποσχέσεις, λόγω του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανικανότητα ελέγχου των ζωονόσων, αποψιλωμένες υπηρεσίες στην ύπαιθρο.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εδώ και έξι χρόνια οι έντιμοι αγρότες παρακολουθούν την κυβέρνηση της ΝΔ να τους κλέβει μπροστά στα μάτια τους χρήματα που προορίζονται για την ενίσχυση της παραγωγής τους, προκειμένου να εξυπηρετεί τον κομματικό της μηχανισμό, έχοντας στήσει ένα ατελείωτο πάρτυ διαπλοκής και διαφθοράς. Και αντί να λογοδοτεί, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να καλύψει τα κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τον αγώνα του αγροτικού κόσμου. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τις επιθέσεις και την απαξίωση του πρωτογενούς τομέα και να δώσει άμεσα λύσεις πριν αυτός οδηγηθεί οριστικά στον αφανισμό».