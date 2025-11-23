Όσα ανέφερε σε ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός.

Στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, τονίζοντας ότι «το μέλλον της χώρας κρίνεται πρωτίστως στην Παιδεία» και υπογραμμίζοντας πως η προοδευτική παράταξη υπήρξε ιστορικά ο μόνος πολιτικός φορέας που πραγματοποίησε τα μεγάλα άλματα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο Γιώργος Παπανδρέου άσκησε αυστηρή κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η Παιδεία έχει υποβαθμιστεί δραματικά στη δημόσια ατζέντα:

«Η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την Παιδεία ως πεδίο αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ανισότητες, στρεβλώσεις και χαμηλή ποιότητα».

Αναφέρθηκε σε πρόσφατα περιστατικά υποβάθμισης σχολικών μονάδων στη Δυτική Ελλάδα, όπως το Γενικό Λύκειο Ερυμάνθειας και το Δημοτικό Σχολείο Σταυροδρομίου, υπογραμμίζοντας ότι: «Η κυβέρνηση ζητά από τους κατοίκους να μείνουν στην ύπαιθρο, αλλά αφήνει την περιφέρεια χωρίς σχολεία, χωρίς δομές, χωρίς υπηρεσίες».

Τα μεγάλα βήματα στην Παιδεία έγιναν με το ΠΑΣΟΚ

Ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμισε σειρά καθοριστικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν αποκλειστικά από τις προοδευτικές κυβερνήσεις:

• Καθιέρωση δωρεάν εκπαίδευσης

• Μεγάλο πρόγραμμα σχολικών υποδομών

• Ενίσχυση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης

• Ίδρυση Ανοιχτού Πανεπιστημίου

• Παρεμβάσεις για μουσουλμανική μειονότητα

• Πολυπολιτισμικά σχολεία

• Βάσεις ειδικής αγωγής

• Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία

• Ψηφιακό σχολείο

• Θεσμοί λαϊκής επιμόρφωσης

• Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση

• Ολοήμερο σχολείο

• Εκπαιδευτικός νόμος με στήριξη 255 βουλευτών

«Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα άλματα στην εκπαίδευση έγιναν όταν κυβερνούσε η δημοκρατική παράταξη»,δήλωσε .

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου αναφέρθηκε στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2025, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε κρίσιμους τομείς:

• Προσχολική αγωγή

• Βασικές δεξιότητες μαθητών

• Επαγγελματική κατάρτιση

«Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ζητά επεκταμένη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση – η κυβέρνηση αδιαφορεί».

Ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί υπέρ «ημετέρων»: «Ασυλία στους ολιγάρχες, δημόσιο χρήμα σε κομματικούς φίλους, προμήθειες στα μέτρα των δικών τους – πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μιλά για αξιοκρατία στην Παιδεία;».

Ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε ολοκληρωμένο στρατηγικό στόχο:

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει:

• Χώρα προσέλκυσης διεθνών φοιτητών

• Κέντρο έρευνας και καινοτομίας

• Σημείο αναφοράς ανθρωπιστικών σπουδών

• Μητρόπολη πράσινης και ψηφιακής εκπαίδευσης

«Μπορούμε να φέρουμε πίσω τους νέους που έφυγαν και να προσελκύσουμε χιλιάδες ξένους φοιτητές. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση – και η σημερινή κυβέρνηση δεν την έχει».

Ο πρώην Πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση με μια ισχυρή πολιτική και κοινωνική προτροπή:

«Η Παιδεία είναι η μεγάλη μας εθνική μάχη. Μάχη για τη Δημοκρατία, την ισότητα και το μέλλον.

Για μια Ελλάδα που δεν υπηρετεί τους ισχυρούς, αλλά απελευθερώνει τους ανθρώπους της.

Μια Ελλάδα που παράγει γνώση, πολιτισμό και καινοτομία.

Μια Ελλάδα που αξίζουμε και μπορούμε να χτίσουμε μαζί».