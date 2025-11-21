Η ακρίβεια παραμένει το Νο1 πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και η κυβέρνηση δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζει.

Χτες βράδυ είδαν το φως της δημοσιότητας τρεις μεγάλες δημοσκοπήσεις. Πρόκειται για τις μετρήσεις της Metron Analysis για το Mega, της Pulse για τον Σκάι και της MRB για το Open. Από τις τρεις δημοσκοπήσεις προκύπτουν τα εξής κοινά ευρήματα:

1. Σε γενικές γραμμές ο συσχετισμός των κομμάτων δεν έχει αλλάξει. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει με διαφορά το πρώτο κόμμα. Η διαφορά της με το ΠΑΣΟΚ είναι στις 12,2 μονάδες στην Metron, στις 13 μονάδες στην Pulse και στις 11,8 στην MRB. Ωστόσο, η αυτοδυναμία είναι άπιαστο όνειρο.

2. Οι τρεις μετρήσεις συμπίπτουν στη σειρά των κομμάτων που υπερβαίνουν το 3% στην πρόθεση ψήφου: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Φωνή Λογικής.

3. Συμπίπτουν επίσης στο ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ελαφρώς ανεβασμένη: +1,7% στη Metron, +0,5% στην Pulse και +0,5% στην MRB.

4. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτή η μικρή άνοδος οφείλεται στις συμφωνίες για τα ενεργειακά. Στην έρευνα της Metron Analysis ενώ ένα εντυπωσιακό 71% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο, στα γεωπολιτικά οι αρνητικές κρίσεις πέφτουν στο 49%. Στην Pulse οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες είναι στο 59% και στην MRB στο 49,5%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

5. Η απήχηση του κόμματος Τσίπρα το οποίο δεν υπάρχει αλλά προεξοφλείται, φαίνεται να κινείται σταθερά σε διψήφιο ποσοστό, αρκετά μεγαλύτερο από το άθροισμα των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και των κομμάτων που προέρχονται από αυτόν. Στη Metron το 23% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές (10% πολύ, 13% αρκετά. Στη Pulse το κόμμα Τσίπρα αντιμετωπίζεται θετικά από το 14% και με ενδιαφέρον από το 10%

6. Η ακρίβεια παραμένει το Νο1 πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και η κυβέρνηση δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζει. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων είναι ενδεικτικά. Στη Metron Analysis κορυφαίο πρόβλημα είναι η ακρίβεια με 49%. Στην Pulse το 87% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ακρίβεια αποτελεί μείζον πρόβλημα. Στην MRB η ακρίβεια παραμένει μακράν το Νο1 πρόβλημα των πολιτών με ποσοστό 55,9%.

Αλλά ας δούμε αναλυτικά τα βασικά ευρήματα των τριών δημοσκοπήσεων.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Στην πρόθεση ψήφου η Metron Analysis δίνει στη Νέα Δημοκρατία 22,6% (+1,7%), στο ΠΑΣΟΚ 10,4% (+1,1%), στην Ελληνική Λύση 7,8% (-0,7%), στην Πλεύση Ελευθερίας 7,6% (+0,4%), στο ΚΚΕ 5,8% (-1,5%), στον ΣΥΡΙΖΑ 4,7% (+1,1%) και στη Φωνή Λογικής 3,4% (+0,8%).

Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,7%, η Νίκη με 1,4%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1% και άλλο Κόμμα με 5,4%, ενώ το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου είναι στο 24,3%.

Στην έρευνα της Metron το 52% εκφράζει την άποψη ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά για το πολιτικό σύστημα, ενώ 37% πιστεύει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε θετικά.

Επιπλέον, το 23% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές (10% πολύ, 13% αρκετά), ενώ το 62% απαντά «απίθανο» και το 15% «όχι τόσο πιθανό».

Έχει επίσης ενδιαφέρον η σταθερότητα που παρουσιάζει η υποστήριξη στο κόμμα Τσίπρα.

Στην αντίστοιχη ερώτηση για το κόμμα Σαμαρά, 16% απαντά ότι είναι «πιθανό» να το ψηφίσει (11% αρκετά, 5% πολύ), ενώ το 64% απαντά «απίθανο» και το 20% «όχι τόσο πιθανό».

Η δημοσκόπηση της Meron δείχνει ότι έχει παγιωθεί μια βαθιά κοινωνική δυσαρέσκεια, αφού το 69% εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Για τους πολίτες που απάντησαν στην έρευνα της Metron κορυφαίο πρόβλημα είναι η ακρίβεια με 49%.

Την κυβέρνηση αξιολογεί αρνητικά το 71%. Αυτή η εξαιρετικά αρνητική αξιολόγηση έχει παγιωθεί από τον Μάιο.

Ο μόνος τομέας που το κυβερνητικό σχήμα εμφανίζει σχετικά καλύτερη επίδοση είναι τα γεωπολιτικά, αφού εκεί οι αρνητικές κρίσεις πάνε στο 49%.

Πολύ αρνητική είναι όμως και η αξιολόγηση για την αξιωματική αντιπολίτευση. Το 76% κρίνει αρνητικά τον τρόπο που πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ.

Το αίτημα για πολιτική αλλαγή φτάνει στο 60%, ελαφρώς πεσμένο από τον προηγούμενο μήνα (-3%).

Δημοσκόπηση Pulse

Στην πρόθεση ψήφου η Pulse δίνει στη Νέα Δημοκρατία 24,5% (+0,5%), στο ΠΑΣΟΚ 11,5% (+0,5%), στην Ελληνική Λύση 8% (-), στην Πλεύση Ελευθερίας 7% (-0,5%), στο ΚΚΕ 7% (-0,5%), στον ΣΥΡΙΖΑ 5,5% (-), στη Φωνή Λογικής 3% (-0,5%) και στο ΜέΡΑ25 3% (+0,5%).

Ακολουθούν η Νίκη με 2%, η Νέα Αριστερά με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, οι Σπαρτιάτες με 1,5% , το άλλο κόμμα με 5%, ενώ το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου είναι στο 18%.

Το κόμμα Τσίπρα το αντιμετωπίζει θετικά το 14% και με ενδιαφέρον το 10%

Τα αντίστοιχα ποσοστά για το κόμμα Σαμαρά είναι 6% και 10%.

Το 87% των ερωτηθέντων στην έρευνα της Pulse θεωρεί ότι η ακρίβεια αποτελεί μείζον πρόβλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 59% αξιολογεί θετικά τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες της κυβέρνησης.

Δημοσκόπηση MRB

Στην πρόθεση ψήφου η MRB δίνει στη Νέα Δημοκρατία με 22% (+0,5%), στο ΠΑΣΟΚ 10,2% (-0,4%), στην Ελληνική Λύση 9% (-0,3%), στην Πλεύση Ελευθερίας 7% (-0,2%), στο ΚΚΕ 6% (-), στη Φωνή Λογικής 4,5% (+0,5%) και στον ΣΥΡΙΖΑ 3,6% (+0,3%).

Ακολουθούν η Νίκη με 2,3%, το ΜέΡΑ25 με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, το άλλο Κόμμα με 5,2%, ενώ το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου είναι στο 11,5%.

Στην έρευνα της MRB το 82,2% κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το 78,6% θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις ερωτήσεις αυτές αναδεικνύεται η βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη και την κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια.

Οι ενεργειακές συμφωνίες με ΗΠΑ και Ουκρανία χαίρουν αποδοχής πέρα από το κοινό της ΝΔ. Συγκεκριμένα, το 49,3% κρίνει θετικά τη συμφωνία για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ το 45,9% εγκρίνει τη συμφωνία για τη μεταφορά αερίου στην Ουκρανία.

Η ακρίβεια παραμένει μακράν το Νο1 πρόβλημα των πολιτών (55,9%) και ακολουθεί το ύψος των εισοδημάτων (22,9%). Αξίζει να σημειωθεί πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι το ύψος των ενοικίων για όσους πληρώνουν ενοίκιο (22,3%).