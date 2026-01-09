Η είσοδος του Ομίλου Σφακιανάκη στην κυβερνοασφάλεια, η Repucapital του Γιάννη Δέτση αποκτά την MRB του Δημήτρη Μαύρου, ο Πίτερ Νομικός «πλειοδοτεί» για την Ακρόπολη, η νέα απαλλαγή ΕΦΚ στο ρεύμα των μεταλλουργιών

Στην κυβερνοασφάλεια μπαίνει ο Όμιλος Σφακιανάκη

Στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας εισέρχεται ο Όμιλος Σφακιανάκη, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του σε ένα πεδίο που μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία. Χθες η Σφακιανάκης Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκίνητων προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με την ονομασία TX3 Cyber Solutions Μονοπρόσωπη ΑΕ και ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Βασικός σκοπός της TX3 Cyber Solutions είναι η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής, η επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων, η παροχή εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παράλληλα, στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα λογισμικού και συστημάτων, τεχνική υποστήριξη δικτύων, καθώς και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού. Τη διοίκηση της TX3 Cyber Solutions θα ασκεί τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Σταύρο Τάκη, ενώ μέλη του ΔΣ είναι τοι γιοι του, Κρίστιαν Όλιβερ Τάκη και Νικόλαος Μύρων Τάκη.

Στην Repucapital του Γιάννη Δέτση η MRB

Στην απόκτηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων MRB μέσω προσυμφωνημένης εξυγίανσης (pre-pack) προχωράει ο Γιάννης Δέτσης, ο επικεφαλής της Choose Strategic Communications Partner. Η εξαγορά θα γίνει μέσω της Repucapital Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, εταιρείας συμφερόντων του. Η προσυμφωνημένη εξυγίανση είναι μια διαδικασία που απαιτεί συμφωνία μεταξύ των βασικών πιστωτών και του επενδυτή πριν επικυρωθεί δικαστικά. Να σημειωθεί πως η MRB, η εταιρεία του γνωστού δημοσκόπου Δημήτρη Μαύρου, τελεί ήδη σε δικαστική προστασία με την υπ’ αριθμ. 5356/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο έκανε προ μηνών δεκτή την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης. Το δικαστήριο απέρριψε τις κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις που είχαν ασκηθεί από τρίτους και διέταξε την αναστολή κάθε μέτρου ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων διαταγών πληρωμής, διοικητικών μέτρων εκτέλεσης και ασφαλιστικών μέτρων, όπως κατασχέσεις και προσημειώσεις υποθήκης. Παράλληλα, απαγορεύθηκε κάθε μορφή αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών ή χρηματικών απαιτήσεων της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε νομική ή πραγματική μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της. Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν μέχρι την κατάθεση αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.

Κατοχύρωσε το σήμα MRB HELLAS

Στον πλαίσιο της απόκτησης της MRB, η Repucapital προχώρησε στην κατοχύρωση του σήματος της MRB HELLAS ΑΕ στο μητρώο σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτό συνιστά μια στοχευμένη ενέργεια, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του καθεστώτος δικαστικής προστασίας στο οποίο βρίσκεται η MRB Hellas. Να το εξηγήσουμε λίγο. Στον κλάδο των δημοσκοπήσεων και της έρευνας αγοράς, η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν εντοπίζεται σε υλικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά κυρίως στο brand, στη φήμη και στη συνέχεια των ερευνών της. Το σήμα αποτελεί το βασικό άυλο asset πάνω στο οποίο στηρίζεται η αναγνωρισιμότητα και η εμπορική δυναμική της MRB. Με την κατοχύρωσή του, ο επενδυτής διασφαλίζει τον πυρήνα της αξίας της εταιρείας, είτε αυτή συνεχίσει τη λειτουργία της μετά την εξυγίανση είτε η δραστηριότητα μεταφερθεί σε νέο φορέα, όπως ενδέχεται να προβλέπεται από τη συμφωνία. Παράλληλα, η κίνηση λειτουργεί ως μηχανισμός νομικής ασφάλειας σε μια μεταβατική περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας. Καθώς ισχύουν περιορισμοί στη μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της MRB, ο επενδυτής δεν μπορεί ακόμη να αποκτήσει μετοχές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η κατοχύρωση του σήματος αποτρέπει τον κίνδυνο να καταστεί το brand αντικείμενο διεκδίκησης ή χρήσης από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων πιστωτών, πριν από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάσταση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης. Σε περιπτώσεις εξυγίανσης, ο υποψήφιος επενδυτής συχνά καλείται να στηρίξει τη λειτουργία της επιχείρησης με ρευστότητα πριν αποκτήσει τυπικά τον έλεγχο. Αυτό θα συμβεί και στη βάση της συμφωνίας των Δημήτρη Μαύρου και Γιάννη Δέτση. Ο έλεγχος του σήματος μειώνει τον χρηματοδοτικό κίνδυνο, καθώς συνδέει την παροχή κεφαλαίων με το βασικό άυλο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Ταυτόχρονα, η κατοχύρωση του brand προσδίδει ευελιξία στη δομή του deal. Εφόσον η τελική συμφωνία προβλέψει μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι του ίδιου του νομικού προσώπου, το σήμα μπορεί να μεταφερθεί «καθαρά» στον νέο φορέα, χωρίς να επιβαρυνθεί με παλαιές υποχρεώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η συνέχεια της δραστηριότητας ανεξαρτήτως εταιρικού οχήματος. Τέλος, η συγκεκριμένη ενέργεια έχει και σαφή διαπραγματευτική διάσταση. Η κατοχύρωση του σήματος ενισχύει τη θέση της Repucapital απέναντι σε πιστωτές και λοιπούς εμπλεκόμενους. Παράλληλα, λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπει η προσυμφωνημένη εξυγίανση.

H απαλλαγή ΕΦΚ για το ρεύμα της μεταλλουργίας

Σε ισχύ τέθηκε από χθες η νέα απόφαση για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται σε χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση Α.1201/2025, το υπουργείο Οικονομικών επικαιροποιεί και αντικαθιστά το προηγούμενο καθεστώς του 2016, επιχειρώντας έναν συνολικό ανασχεδιασμό της διαδικασίας απαλλαγής, με βασικούς άξονες την αυξημένη εποπτεία, τη σαφήνεια των κανόνων και την ψηφιοποίηση των ελέγχων.

Η πρακτική αξία της νέας ρύθμισης αναμένεται να φανεί στην καθημερινή λειτουργία των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων της χώρας, όπως η Metlen, της οποίας η παραγωγή αλουμινίου στην Αλουμίνιον της Ελλάδος βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης, αλλά και επιχειρήσεων επεξεργασίας μετάλλων όπως η ElvalHalcor. Για τις εταιρείες αυτές, η απαλλαγή από τον ΕΦΚ δεν αποτελεί απλώς ένα φορολογικό προνόμιο, αλλά κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης του ενεργειακού κόστους και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.

Αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα από τη σύγκριση των δύο πλαισίων είναι ότι από το 2016 έως το 2026 το καθεστώς απαλλαγής αλλάζει ουσιαστικά, όχι μόνο ως προς τη δομή του αλλά και ως προς τη φιλοσοφία που το διέπει. Το πλαίσιο του 2016 είχε σχεδιαστεί σε μια περίοδο διαφορετικών ενεργειακών και δημοσιονομικών συνθηκών, όπου η απαλλαγή από τον ΕΦΚ αντιμετωπιζόταν κυρίως ως εργαλείο στήριξης της βιομηχανικής παραγωγής. Στόχος ήταν η μείωση του κόστους ενέργειας και η διατήρηση της παραγωγικής βάσης στη χώρα. Παρότι υπήρχαν προβλέψεις για ελέγχους και τεχνική τεκμηρίωση, η εφαρμογή γινόταν με λιγότερο τυποποιημένες διαδικασίες, αφήνοντας μεγαλύτερα περιθώρια ερμηνείας και επιβάλλοντας σαφώς χαμηλότερο διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 2026, εισάγεται ένα πολύ πιο αναλυτικό και αυστηρά δομημένο κανονιστικό πλαίσιο. Η νέα απόφαση δεν περιορίζεται στη γενική περιγραφή των όρων απαλλαγής, αλλά καθορίζει με λεπτομέρεια τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, τις αρμόδιες αρχές, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, τις υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαδικασία ελέγχου. Το κράτος επιχειρεί να μετατρέψει την απαλλαγή από έναν σχετικά «απλό» φορολογικό μηχανισμό σε μια πλήρως παρακολουθούμενη διοικητική διαδικασία, ενταγμένη σε ψηφιακά μητρώα και σαφείς ροές πληροφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων, τελωνειακών αρχών και παρόχων ενέργειας.

Το νέο καθεστώς ενσωματώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια την πραγματικότητα της αυτοπαραγωγής και της ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2016 οι σχετικές προβλέψεις δεν αντανακλούσαν πλήρως την εξάπλωση των φωτοβολταϊκών, των εφεδρικών σταθμών και των υβριδικών λύσεων που πλέον χαρακτηρίζουν τη βαριά βιομηχανία. Η απόφαση του 2025 αναγνωρίζει ρητά τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για ίδια χρήση, χωρίς έγχυση στο δίκτυο, και καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες για την απαλλαγή του αντίστοιχου φορτίου από τον ΕΦΚ, προσφέροντας μεγαλύτερη φορολογική καθαρότητα σε όσους έχουν επενδύσει στην ενεργειακή αυτονομία.

Ένα από τα πιο ουσιαστικά θετικά στοιχεία του νέου πλαισίου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Προβλέπεται η τήρηση κεντρικού Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής από τον ΕΦΚ, στο οποίο κάθε εγκατάσταση καταχωρίζεται αυτοτελώς και λαμβάνει μοναδικό αριθμό μητρώου. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου η παρακολούθηση ήταν πιο αποσπασματική, το νέο σύστημα δημιουργεί σαφές και ενιαίο αποτύπωμα για κάθε δικαιούχο, μειώνοντας τον κίνδυνο αμφισβητήσεων από τις τελωνειακές αρχές και προσφέροντας στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η ρητή πρόβλεψη διαδικασίας ένστασης. Πλέον, μια επιχείρηση που διαφωνεί με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, είτε ως προς την απόρριψη της αίτησης είτε ως προς το ποσοστό της απαλλασσόμενης κατανάλωσης, διαθέτει σαφές χρονικό περιθώριο για την υποβολή τεκμηριωμένης ένστασης και επανεξέτασης. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και τη θεσμική προστασία του διοικούμενου, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου η επανεξέταση συχνά εξαρτιόταν από την πρακτική της εκάστοτε υπηρεσίας.

Την ίδια στιγμή, το νέο πλαίσιο καθιστά τη διαδικασία πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις. Η εγγύηση που καλούνται να καταθέτουν παραμένει στο 5% του αναλογούντος ΕΦΚ, ωστόσο διευκρινίζεται ότι καλύπτει το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων και αναπροσαρμόζεται ετησίως. Για τις μεγάλες ενεργοβόρες μονάδες αυτό μεταφράζεται σε δέσμευση ρευστότητας. Επιπλέον, μετατοπίζεται σαφώς η ευθύνη προς την ίδια την επιχείρηση, η οποία οφείλει να ενημερώνει διαρκώς τις αρχές για κάθε μεταβολή που επηρεάζει την απαλλαγή, με τον κίνδυνο καταλογισμών σε περίπτωση παραλείψεων.

Τέλος, η απόφαση προβλέπει μεταβατική περίοδο προσαρμογής που αφορά τους προμηθευτές και διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, δίνεται προθεσμία τριών μηνών, έως τον Μάρτιο, ώστε οι προμηθευτές και διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας να προσαρμόσουν τα παραστατικά και τους λογαριασμούς ρεύματος, αποτυπώνοντας διακριτά την απαλλασσόμενη και τη μη απαλλασσόμενη από τον ΕΦΚ κατανάλωση.

«Πλειοδοτεί διαρκώς» για την Ακρόπολη ο Πίτερ Νομικός

Νέο διαμέρισμα με θέα στην Ακρόπολη απέκτησε ο εφοπλιστής Πέτρος (Πίτερ) Νομικός. Ο εφοπλιστής αναδείχθηκε πλειοδότης σε διαγωνισμό που προκήρυξε η Επιτροπή Αξιολόγησης του Κληροδοτήματος Βασιλείου Κουρεμένου της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκμίσθωση διαμερίσματος δευτέρου ορόφου, επιφάνειας 160 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 37.Η προσφορά του Πέτρου Νομικού ανήλθε στα 5.295 ευρώ, υπερκαλύπτοντας σημαντικά τη δεύτερη υψηλότερη προσφορά, η οποία διαμορφώθηκε στις 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εφοπλιστής συμμετείχε στη διαδικασία ως φυσικό πρόσωπο. Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Νοεμβρίου είχε ήδη πλειοδοτήσει για την εκμίσθωση και δεύτερου ακινήτου στην ίδια πολυκατοικία, συγκεκριμένα ενός ημιυπόγειου διαμερίσματος επιφάνειας 48 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία του Μεσοπολέμου, η οποία ανεγέρθηκε την περίοδο 1929-1930 βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Κουρεμένου, αποφοίτου της École des Beaux-Arts, και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής, σε προνομιακή τοποθεσία με άμεση θέα στον Ιερό Βράχο.

Αναμνήσεις από την Κάτω Κηφισιά

Κάποιοι τραπεζίτες και επιχειρηματίες αναγνώστες της στήλης κάτοικοι των βορείων προαστίων θυμούνται με νοσταλγία κάποια καλοκαιρινά βράδια στο εστιατόριο Ζεϊμπέκικο επί των οδών Μπότσαρη και Φραγκοπούλου 22 στην Κάτω Κηφισιά. Το κατάστημα είχε ανοίξει πριν από χρόνια από τα αδέλφια Γιώργο και Κώστα Τσιλιγκίρη, γνωστούς από τη μακρά πορεία τους στον χώρο της εστίασης ως ιδιοκτήτες του «Τηλέμαχου». Το ακίνητο που στέγαζε το «Ζεϊμπέκικο» επανέρχεται πλέον στην αγορά, καθώς το Αμαλίειο Οικοτροφείο Θηλέων το διαθέτει εκ νέου προς ενοικίαση. Πρόκειται για κατάστημα συνολικής επιφάνειας 447,16 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει ισόγειο, υπόγειο, καθώς και τρία βοηθητικά κτίσματα. Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης, το κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στις 5.000 ευρώ. Παρέχεται ωστόσο η εναλλακτική επιλογή μισθώματος ύψους 5.500 ευρώ στην περίπτωση που το ακίνητο παραδοθεί επισκευασμένο, με τις σχετικές δαπάνες να βαρύνουν τον εκμισθωτή. Όπως αναφέρεται στην έκθεση εκτίμησης, για την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση του χώρου απαιτούνται εργασίες επισκευής και ανακαίνισης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 90.000 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται σε δώδεκα έτη, με πρόβλεψη δυνατότητας ανανέωσης, ενώ το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Οι μετακομίσεις της ΑΑΔΕ

Προσφορές στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα μπορούν να υποβάλουν από σήμερα έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026 οι εταιρείες παροχής μεταφορικών υπηρεσιών που θέλουν να μετάσχουν στο διαγωνισμό συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1,2 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) που προκήρυξε η ΑΑΔΕ. Η σύμβαση αφορά τη μεταφορά εξοπλισμού και υλικών σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη και θα έχει διάρκεια 24 μηνών, με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης έως και τέσσερις επιπλέον μήνες. Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει όχι μόνο τη μεταφορά γραφειακού εξοπλισμού μεταξύ κτιρίων και αποθηκών της Αρχής, αλλά και εργασίες που σχετίζονται με την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση επίπλων, τη μεταφορά από όροφο σε όροφο, καθώς και την αρχειοθέτηση και τοποθέτηση φακέλων και αρχείων, όπου αυτό απαιτείται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο διαγωνισμός αφορά ενιαίο αντικείμενο για τις δύο γεωγραφικές περιοχές, καθώς γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που καλύπτουν το σύνολο της σύμβασης, τόσο για την Αττική όσο και για τη Θεσσαλονίκη. Η αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου 2026. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.