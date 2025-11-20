Οι πολίτες απαντούν στη δημοσκόπηση για τις ενεργειακές συμφωνίες, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ.

Την ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων επισημαίνουν οι πολίτες στη νέα δημοσκόπηση της MRB.

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open ένας στους τρεις ψηφοφόρους θεωρεί πως πρέπει να γίνουν όσες εκλογές χρειάζεται προκειμένου να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Πρόθεση ψήφου

Προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία με 22% δινει η δημοσκόπηση της MRB ενώ ακολουθέι το ΠΑΣΟΚ με 10,2%, η Ελληνική Λύση με 9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7%, το ΚΚΕ με 6%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%.

Κάτω από το όριο του 3%, βρίσκονται η Νίκη με 2,3%, το ΜέΡΑ25 με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, Άλλο Κόμμα με 5,2%, ενώ το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου είναι στο 24,3%.

Αναγωγή ψήφου

Όσον αφορά την αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 29,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Ελληνική Λύση 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, το ΚΚΕ 8,7%, η Φωνή Λογικής 5,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,8%, η Νίκη 3%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, η Νέα Αριστερά 2%, ενώ το «Άλλο Κόμμα» είναι στο 6,9%.

Νέα κόμματα και εκλογές

Την ανάγκη δημιουργία νέων κομμάτων επισημαίνει το 68,1% των ερωτηθέντων καθώς κρίνουν ότι τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών. Αντίστοιχα, μόλις το 6,8% θεωρούν ότι αρκούν τα ήδη υπάρχοντα κόμματα.

Παράλληλα, το 31% των ερωτηθέντων κρίνει ότι στην περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, πρέπει να γίνουν όσες εκλογές χρειάζεται προκειμένου να συμβεί αυτό. Το 20,8% θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, κομμάτων Αριστεράς και του εν δυνάμει κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ενώ το 16,2% θεωρεί ότι λύση είναι μία κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ ΝΔ και κομμάτων της δεξιάς όπως Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής. Τέλος, μόλις το 15% είναι υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα του καταλληλότερου πρωθυπουργού, οι ερωτηθέντες υπέδειξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ποσοστό 23,1% και άνοδο από την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Οκτωβρίου κατά μισή μονάδα, άνοδο (0,2%) και για την δεύτερη στη σειρά Ζωή Κωνσταντοπούλου που συγκεντρώνει ποσοστό 7,6%, ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 3,8%, αλλά και οι δύο καταγράφουν πτώση στα ποσοστά μίας μονάδας, συγκριτικά με τα ευρήματα της αντίστοιχης δημοσκόπησης του Οκτωβρίου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει ποσοστό 3,6% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%.

ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 82,2% συνολικά κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ αντίστοιχα μόλις το 13,2%, συνολικά, κρίνει θετικά.

Ωστόσο στο ερώτημα αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις, και αν θα επιστραφούν τα χρήματα το 78,6% των ερωτηθέντων είναι σίγουροι ότι αυτό δεν θα συμβεί. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από το 77,2% και το 72,3% που είχε καταγράψει αντίστοιχα στις δημοσκοπήσεις το Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα αρνητικά κρίνει η πλειοψηφία και τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, με ποσοστό 77,4%.

Λύση σύμφωνα με τους ερωτηθέντες θα ήταν η μείωση των εξόδων (50%), η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ως κοινωνικό αγαθό (30%) ενώ μόλις 7% είναι υπέρ της μείωσης των καταστημάτων.

