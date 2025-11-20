Συνάντηση του Αντιπρόεδρου της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Κίνας, Δημήτρη Μαρκόπουλου, με τον Πρόεδρο και Ειδικό Εκπρόσωπο Κίνας – CEEC, Chen Guoyou.

Με την ευκαιρία παρουσίασης της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ο Αντιπρόεδρος της ΚΟΦ Ελλάδας- Κίνας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ανταποκρίθηκε σε αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο και Ειδικό Εκπρόσωπο Κίνας - CEEC, Chen Guoyou.

Κατά τη σύντομη συνάντηση, ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε την αξιόλογη διαφορά που διαπίστωσε στο αναπτυξιακό πεδίο επισκεπτόμενος την Κίνα. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως χώρα σε κομβικό γεωγραφικά σημείο, στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, ευλόγως προσβλέπει σε συνεργασίες που αφορούν στα ναυτιλιακά δρώμενα και τον τουρισμό, ενώ η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών συνιστά μόνιμο ενδιαφέρον για την ελληνική πολιτεία.

Η Ελλάδα, υπενθύμισε ο κ. Μαρκόπουλος, εκτιμά πάντοτε τη στάση αρωγής που τήρησε η Κίνα κατά την οικονομική και κοινωνική κρίση που κλήθηκε η χώρα να αντιμετωπίσει.

Από πλευράς του, ο Κινέζος αξιωματούχος, τόνισε το υψηλό επίπεδο στο οποίο διατηρούν οι δύο χώρες τις διμερείς τους σχέσεις και εξέφρασε τη βούληση της κινεζικής κυβέρνησης για να δοθεί περαιτέρω ενίσχυση στις ανταλλαγές επισκέψεων.

Οι δύο χώρες όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα, στην νέα ενέργεια, στον πολιτισμό και στον τουρισμό, υπογράμμισε ο κ. Guoyou και έκλεισε την παρέμβασή του λέγοντας ότι ο Πειραιάς είναι κόμβος για τη συνεργασία Κίνας – Ευρώπης και η κινεζική κυβέρνηση προθυμοποιείται να ενθαρρύνει κινεζικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα.