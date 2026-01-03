Ένας άλλος υποστηρικτής της Βενεζουέλας, το Ιράν, έκανε λόγο για μια «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας».

«Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας, η οποία προκαλεί βαθιά ανησυχία και χρήζει καταδίκης. Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν αυτές τις ενέργειες είναι αβάσιμα. Η Ρωσία επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας» αναφέρει η Μόσχα.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενέργεια που χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. «Η Κίνα είναι βαθιά σοκαρισμένη και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια ηγεμονική συμπεριφορά από τις ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Προτρέπουμε τις ΗΠΑ να τηρούν το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ένας άλλος υποστηρικτής της Βενεζουέλας, το Ιράν, έκανε λόγο για μια «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», καταδικάζοντας «την παράνομη επιθετικότητα των ΗΠΑ».

Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα πως «πποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Η Βενεζουέλα ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για αργότερα σήμερα Σάββατο.