«Φωτιές» άναψε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η άρνηση του Γιώργου Ξυλυλούρη του επονομαζόμενου «Φραπέ», να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή. Η ΝΔ αποφάσισε να στείλει στον εισαγγελέα τον μάρτυρα με το ερώτημα της απείθειας και για να διακριβώσει αν είναι ύποπτος και μπορεί να επικαλεστεί αυτό το δικαίωμα, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει πυρ ομαδών στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «ντρίπλα» ώστε να μην κληθεί να καταθέσει ο κ. Ξυλούρης.

Ειδικότερα, η αντιπολίτευση ζήτησε να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του, ώστε να έρθει στην επιτροπή και να ασκήσει τα δικαιώματα και ακολούθως η επιτροπή να αποφασίσει για τυχόν εξαίρεσή του. Μάλιστα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν, όταν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση της ΝΔ.

«Η επιτροπή μας οφείλει να εκδώσει ένταλμα βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη που έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Η κοινωνία μας κρίνει όλους. Τον Ιανουάριο του 2025 ο πρωθυπουργός άδειασε τα μελών της κοινοβουλευτικής του ομάδας και του προεδρείου για την εξεταστική για τα Τέμπη, λέγοντας ότι δεν ήταν η καλύτερη στιγμή. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η επανάληψη αυτών των μεθοδεύσεων και αυτών των σχεδιασμών μικροκομματικής στρατηγικής ισχυροποιούν την πεποίθηση της κοινωνίας για συγκάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου», είπε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι δυνατόν να μην μπορεί η επιτροπή να αποφασίσει για την άρνηση της εμφάνισης; Θα στείλουμε στον εισαγγελέα ερώτημα για άρνηση εμφάνισης; Οποιαδήποτε απόφαση της επιτροπής που δεν θα ασχοληθεί με τη μη νόμιμη εμφάνιση του μάρτυρα θα συνιστά παράβαση καθήκοντος. Είναι κωλυσιεργία η παραπομπή του στην Δικαιοσύνη, γιατί αν πάει στον εισαγγελέα, η απόφαση θα βγει μετά από 6-7 μήνε. Είναι βολικό γιατί τότε η εξεταστική μπορεί να έχει περατώσει τις εργασίες της», είπε ο Βασίλη Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Για «απαράδεκτη συμπαιγνία κυβέρνησης και μάρτυρα», μίλησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ ζητώντας κι εκείνος να προσαχθεί ο μάρτυρας. Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίστηκε ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης από την ΝΔ, κατηγόρησε για σόου την αντιπολίτευση και ανέφερε για την πρόταση της πλειοψηφίας: «Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω. Η μη εμφάνισή του στην επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία».

Ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, σημείωσε πως ο εισαγγελέας είναι αυτός που θα κρίνει αν ο μάρτυρας είναι ύποπτος και παρατύπως ή όχι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και για το αν θα επιβάλλει ποινές καθώς.

Κόντρα και στην Ολομέλεια

Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στην Ολομέλεια, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάνζτο, να ανταλλάσσουν πύρινα βέλη.

Ο Δημήτρης Μάντζος υποστήριξε πως η ΝΔ συγκαλύπτει την υπόθεση, καθώς αρνείται να συνταχθεί με το αίτημα για βίαιη προσαρμογή του «Φραπέ», με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά πως η βελόνα του ΠΑΣΟΚ κολλάει και ενίοτε πηγαίνει και προς τα κάτω, επειδή ακολουθεί την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας πως προσπαθεί να επιβιώσει πολιτικά δημιουργώντας εντυπώσεις.

«Μας κατηγορείτε πως θέλουμε να συγκαλύψουμε την υπόθεση. Εάν θέλαμε να συγκαλύψουμε, θα στέλναμε τον Ξυλούρη στον εισαγγελέα; Έχει δηλώσει πως θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής. Εάν κληθεί βιαίως στην επιτροπή, δεν θα απαντήσει, εμείς πάμε δυο βήματα μπροστά, καθώς ο εισαγγελέας θα εξετασει εαν τελείται σοβαρό αδίκημα, αυτό της απείθειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. μαρινάκης.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Μάντζος επανήλθε και στα όσα έγιναν στην χθεσινή συνεδρίαση της εξεταστικής, καταγγέλλοντας τον εισηγητής της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη πως «προπηλάκισε» τον μάρτυρα και «απείλησε» τη δημοσιογράφο, επικεφαλής του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στεφανία Μουρελάτου.

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως είναι δημοκρατικό δικαίωμα του κ. Λαζαρίδη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και πως «εάν είναι όλα αυτά που του καταλογίσατε, φασίστας και υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας, να έρθετε να το αποδείξετε».