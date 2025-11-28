Άλλος είχε τάξει την κουμπαριά και άλλος την έκανε…

Όσοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι την ιστορία με την κουμπαριά του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Μανώλη Ξυλούρη – αδελφό του «Φραπέ- την δεκαετία του ’90 εξηγούν ότι η κουμπαριά με τον πρώην πρωθυπουργό οφείλεται σε ..καραμπόλα.

Η ίδια πηγή, πάντως, διαβεβαιώνει ότι οι σχέσεις του υιού Μητσοτάκη με την οικογένεια Ξυλούρη είναι ανύπαρκτες. Πλην του συναπαντήματος που αποτυπώνεται σε φωτογραφία σε κάποια από τις προεκλογικές περιοδείες του Κ. Μητσοτάκη στην Κρήτη.

Λ.Ι.