Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πάντρεψε τον αδερφό του Γ. Ξυλούρη.

Ο «Φραπές» εξελίσσεται στο μοιραίο πρόσωπο της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πρόσωπο του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή η κυβέρνηση παίζει την εμπλοκή της ή όχι στο σκάνδαλο και η αντιπολίτευση τα ..ρέστα της.

Και όσο ο Γ. Ξυλούρης ή «Φραπές» δεν εμφανίζεται ενώπιον των μελών της εξεταστικής τόσο η αντιπολίτευση σφίγγει την μέγγενη γύρω από τον λαιμό της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ο άγριος καβγάς Ν. Ανδρουλάκη – Π.Μαρινάκη και Ν. Ανδρουλάκη – Τ. Θεοδωρικάκου για την «πατρότητα» του Γ. Ξυλούρη είναι ενδεικτικός της πόλωσης που έχει χτυπήσει κόκκινο.

Η κυβέρνηση θέλει να αποτινάξει από πάνω της τον «Φραπέ»

Η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να αποτινάξει από πάνω της τον «Φραπέ». Άλλοτε συμπλέοντας με το αίτημα να έρθει στην εξεταστική ακόμη και με βίαιη προσαγωγή και άλλοτε επιχειρώντας να τον χρεώσει στο ΠΑΣΟΚ.

Μέχρι στιγμής καμία από τις δύο απόπειρες δεν έχει στεφθεί με επιτυχία. Ο Γ. Ξυλούρης δεν έχει περάσει το κατώφλι της εξεταστικής – παρά την εκπεφρασμένη δημόσια επιθυμία και της Ν.Δ. που είναι πλειοψηφία- ούτε ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής έχει γίνει «πράσινος».

Αντίθετα, η οργή τόσο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ όσο και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης από το «κρυφτό» που παίζει ο Γ. Ξυλούρης με την ανοχή - όπως λένε- της πλειοψηφίας, ξεχείλισε.

Οργή από την αντιπολίτευση με το «κρυφτό»

Ο Ν. Ανδρουλάκης μπήκε στη βουλή με μία φωτογραφία που έδειχνε τον αείμνηστο Κων/νο Μητσοτάκη προ 20ετίας να παντρεύει τον Μανώλη Ξυλούρη (αδελφό του Φραπέ).

Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ν. Αριστερά ζήτησαν με κοινό αίτημα την άμεση κλήτευση -εκ νέου- του Γ. Ξυλούρη είτε με το καλό είτε με βίαιη προσαγωγή.

Την πρώτη φορά που είχε κληθεί να καταθέσει ο κ. Ξυλούρης αντί να εμφανιστεί στην εξεταστική έστειλε υπόμνημα με το οποίο ενημέρωνε τα μέλη της ότι επιλέγει να εφαρμόσει το δικαίωμα της «σιωπής» ως εν δυνάμει κατηγορούμενος. Η Ν.Δ. τότε τον παρέπεμψε στη δικαιοσύνη με το ερώτημα της απείθειας. Έτσι και ο Γ. Ξυλούρης δεν αναγκάστηκε να εμφανιστεί στη βουλή και η Ν.Δ. ήταν τυπικά καλυμμένη έναντι των πολιτικών της αντιπάλων ότι έπραξε τα δέοντα.

Τώρα η αντιπολίτευση επανέρχεται δριμύτερη και απαιτεί από τον Γ. Ξυλούρη να εμφανιστεί. Αφορμή, η προχθεσινή κατάθεση του παραιτηθέντος γραμματέα νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Λάμπρου Αντωνόπουλου και οι πληροφορίες που θέλουν τον Γ. Ξυλούρη να συσχετίζεται με τον Λ. Αντωνόπουλο. Συγκεκριμένα ο Λ. Αντωνόπουλος φέρεται το 2021 να είχε μεταβιβάσει τα αγροτικά του δικαιώματα στον γιο του Γ. Ξυλούρη με τον μάρτυρα, ωστόσο, να επιμένει ότι δεν γνωρίζει τον επονομαζόμενο «Φραπέ».

Η Ν.Δ. συμφωνεί τώρα και με την βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Με το αίτημα της αντιπολίτευσης συμφώνησε και ο εισηγητής της Ν.Δ. Μακάριος Λαζαρίδης με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση από το προεδρείο να ξανακληθεί ο κ. Ξυλούρης με την επισήμανση αυτή τη φορά ότι θα έρθει θέλει δεν θέλει.

«Η εντολή που έχουμε είναι να φέρουμε και τον Φραπέ και όποιον άλλον εμπλέκεται και να μην τους χαριστούμε» έλεγαν τα μέλη της εξεταστικής που ανήκουν στη Ν.Δ. θέλοντας να τονίσουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να συγκαλύψει ούτε τον Γ. Ξυλούρη ούτε την επίσης «γαλάζια» Π. Σεμερτζίδου ούτε όποιον άλλον εμπλέκεται στο σκάνδαλο.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews o Γ. Ξυλούρης προσανατολίζεται να τηρήσει την ίδια στάση. Με την μόνη διαφορά ότι αντί να στείλει υπόμνημα με το οποίο θα επικαλείται το δικαίωμα της «σιωπής» τώρα θα εμφανιστεί στην εξεταστική και θα το διαβάσει. Δηλαδή, θα εμφανιστεί μεν δεν θα καταθέσει δε…

Μετωπική για την κουμπαριά «Φραπέ»-Κων/νου Μητοστάκη

Η διάθεση ωστόσο των μελών της Ν.Δ. να ταυτίσουν τον «Φραπέ» με το ΠΑΣΟΚ έκανε έξαλλο τον Ν. Ανδρουλάκη. «Ο Φραπές είναι κουμπάρος του Κ. Μητσοτάκη» είπε σε συνέντευξη του και το πολιτικό σύστημα πήρε φωτιά.

Άμεσα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον διέψευσε και του ζήτησε να ανακαλέσει.

Αντ΄αυτού, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπήκε εξοργισμένος στην ολομέλεια της Βουλής κραδαίνοντας μία εφημερίδα εποχής με φωτογραφία του Κων/ Μητσοτάκη να είναι κουμπάρος στον γάμο του Ξυλούρη και δήλωσε ότι ο «Φραπές» ήταν κουμπάρος με τον αείμνηστο Κων/νο Μητσοτάκη αφού τον πάντρεψε.

Στην ολομέλεια επικράτησε πανδαιμόνιο με τον υπουργό Οικονομίας Τάκη Θεδωρικάκο να τον διαψεύδει αφού στην φωτογραφία απεικονιζόταν ο Μανώλης και όχι ο Γ. Ξυλούρης ή «Φραπές».

«Είναι αδέλφια ο Γιώργος και ο Μανώλης» έλεγαν αργότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δίνοντας στο γεγονός οικογενειακή διάσταση. «Οι δυο οικογένειες έχουν κουμπαριά» έλεγαν και έφερναν ως παράδειγμα την κριτική που ασκούσε στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών η Ν.Δ. στον Χρ. Σπίρτζη λέγοντας ότι είχε κουμπαριά με τον Χρ. Καλογρίτσα επειδή είχε παντρέψει τον γιο του!

Και για όσους αναρωτιούνται γιατί τόση πρεμούρα να μην καταθέσει και να μην απαντήσει ο Γ. Ξυλούρης στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής, έμπειρο στέλεχος της Ν.Δ. εκτιμά ότι αν ανοίξει το στόμα του ο «Φραπές» μπορεί να προκαλέσει πολιτικό σεισμό.