Στα άκρα οδηγείται η πόλωση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ στον απόηχο της δήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κουμπάρος με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ».

Μετά την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως είπε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση ζητώντας του ανακαλέσει, το θέμα πυροδότησε ένταση και στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, έκανε λόγο για αθλιότητες και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «αυριανισμό», με την Ευαγγελία Λιακούλη να επιμένει, λέγοντας πως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πάντρεψε τον αδερφό του Γιώργου Ξυλούρη, Μανόλη και άρα οι δύο οικογένειες έχουν κουμπαριά.

Ο κ. Λαζαρίδης επανήλθε δείχνοντας και σχολιάζοντας σκωπτικά σχετική με το θέμα αφίσα του ΠΑΣΟΚ, με την κ. Λιακούλη να εμμένει στη θέση της.

Ενδεικτικός του κλίματος που επικράτησε στη συνέχεια είναι ο παρακάτω διάλογος:

Μ. Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ είναι σε πανικό. Για αυτό παραμένει κολλημένη η δημοσκοπική βελόνα

Ε. Λιακούλη: Ο κ. Λαζαρίδης έχει αναλάβει αυτό το ρόλο. Τον καταλαβαίνω είναι βαρύς ο σταυρός που κουβαλάει, ελπίζω να μην είναι και αυτός μια άτυχη στιγμή για τον πρωθυπουργό όπως ο Δημήτρης

Μαρκόπουλος: Θα γίνετε υπουργός κύριε, να γίνετε υπουργός.

Μ. Λαζαρίδης: Παραμένετε «αυριανιστές», συνεχίστε έτσι

Ε. Λιακούλη: Είναι ή δεν είναι κουμπάροι; Το αρνείστε;

Μ. Συρεγγέλα: Κ. Λιακούλη αυτό που κάνετε δεν μπορώ καν να το χαρακτηρίσω. Λίγος σεβασμός στην επιτορπή.

Και όλα αυτά, στον απόηχο της κόντρα για το αν θα προσέλθει ο «Φραπές» να καταθέσει στην εξεταστική μετά την επανάκλησή του.

Μ.Ι.