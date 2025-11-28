Ο σεξισμός Μιλένα, είναι κεντρική στρατηγική των μηχανισμών που θέλουν να μας φιμώσουν όταν ενοχλούμε την εξουσία. Συνέχισε την καλή δουλειά.

Η Μιλένα Αποστολάκη που, με καίριες κι επίμονες ερωτήσεις, έχει στριμώξει τους οπεκεπεδες στην αρμόδια Επιτροπή κουκουλώματος του σκανδάλου, γίνεται τώρα ο στόχος των τρολ αλλά και ορισμένων βουλευτών ΝΔ σε μια επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα.

Ως γυναίκα που έχει υποστεί τα ίδια αλλά και ως συνάδελφος της Μιλένας να αναφερθώ στα πέντε βήματα της σεξιστικής αποδόμησης μιας γυναίκας με δημόσια παρουσία - με δεδομένο ότι η Προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση ακολουθούν μια συγκεκριμένη, κλιμακωτή μεθοδολογία.

1)Πρώτο βήμα η κατασκευή του αφηγήματος: επιλέγονται ψευδή ή διαστρεβλωμένα στοιχεία που «ταιριάζουν» σε σεξιστικά στερεότυπα.

2)Δεύτερο βήμα η αναπαραγωγή του αφηγήματος. Μαζικά και συντονισμένα από τρολ, bots και φιλικά μέσα, ώστε το ψέμα να μοιάζει διαδεδομένη «κοινή αλήθεια».

3) Τρίτο η μετατόπιση της επίθεσης από τις θέσεις της πολιτικού στη ζωή της, την εμφάνισή της, ή τον χαρακτήρα της. Εκεί η έμφυλη βία και ο σεξισμός λειτουργούν ως βασικά όπλα, επειδή ενεργοποιούν κοινωνικά αντανακλαστικά ντροπής και απαξίωσης. (Χρήσιμη εδώ η χειρότερη φωτογραφία του θύματος).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4) Τέταρτο βήμα, η δολοφονία χαρακτήρα: η γυναίκα παρουσιάζεται ως «υστερική», «ανίκανη», «ανήθικη» ή «αγαμητη».

5) Πέμπτο, η προπαγάνδα επιδιώκει τη θεσμική της αποδυνάμωση, ώστε το πλήγμα στην αξιοπιστία να μετατραπεί σε πολιτικό κόστος.

Μέχρι εξευτελισμός της να γίνει τέλειος.

Ο σεξισμός Μιλένα, είναι κεντρική στρατηγική των μηχανισμών που θέλουν να μας φιμώσουν όταν ενοχλούμε την εξουσία. Συνέχισε την καλή δουλειά.

(Η Έλενα Ακρίτα είναι δημοσιογράφος, σεναριογράφος, συγγραφέας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ)