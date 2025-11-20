Η κυβέρνηση Μητσοτάκη γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας και για αυτό πρέπει να φύγει, τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο στην εξωτερική πολιτική. Από την άκριτη υποστήριξη στα κινεζικά συμφέροντα μέχρι τη σημερινή τυφλή πρόσδεση στις ΗΠΑ, αφήνει τη χώρα εκτεθειμένη σε ένα παιχνίδι υπερδυνάμεων που είναι ανίκανος να διαχειριστεί», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Ο κ. Μητσοτάκης που φωτογραφιζόταν στον Πειραιά με τον Πρόεδρο της Κίνας και μέχρι πριν από λίγο καιρό ζητούσε την επέκταση της επένδυσης της COSCO, τώρα κάνει στροφή 180 μοιρών, τρέχει πίσω από την νέα Αμερικανίδα Πρέσβειρα, πρόθυμος να παραδώσει την Ελευσίνα ως "αντίβαρο" στον Πειραιά, βάζοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο ενός εξαιρετικά επικίνδυνου ανταγωνισμού υπερδυνάμεων», υπογραμμίζει.

«Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, έδειξε από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Και η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνει να αποδέχεται με μεγάλη προθυμία τον ρόλο του υποτελούς με τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς να διαγκωνίζονται προκειμένου να γίνουν αρεστοί. Η χώρα δεν μπορεί να μετατραπεί σε θέατρο της αμερικανο-κινεζικής διαμάχης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη εμπλέξει τη χώρα στους πιο τυχοδιωκτικούς αμερικανικούς σχεδιασμούς απομακρυνόμενος συνεχώς από τον ιστορικό και παραδοσιακό ρόλο της χώρας μας», προσθέτει ο Αλ. Χαρίτσης και καταλήγει:

«Απαιτείται άμεσα ένας προοδευτικός επαναπροσδιορισμός και επαναπροσανατολισμός της εξωτερικής μας πολιτικής. Απαιτείται επαναφορά στην πολυδιάστατη διπλωματία και όχι η εξωτερική πολιτική να καθορίζεται αποκλειστικά από τα συμφέροντα πολυεθνικών κολοσσών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας και για αυτό πρέπει να φύγει».