Απαντήσεις στο βασικό επίδικο του αν υπήρχε πολιτική εμπλοκή στο σκάνδαλο με τα «μαϊμού» βοσκοτόπια και τις πλαστές επιδοτήσεις θα κληθούν να δώσουν σήμερα οι πλέον κρίσιμοι μάρτυρες της υπόθεσης. Ο λόγος για τους Γιώργο Ξυλούρη και Ανδρέα Στρατάκη, οι επονομαζόμενοι «Φραπές» και «Χασάπης» αντίστοιχα, γύρω από το όνομα των οποίων κυρίως δημιουργήθηκε όλη αυτή η δημόσια αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι «Φραπές» και «Χασάπης» που πρωταγωνιστούν στους διαλόγους που «έπιασε» ο κοριός της ΕΛΑΣ και ενσωματώθηκαν στην δικογραφία που διαβίβασε η ευρωπαία εισαγγελέας στη Βουλή, θα κληθούν να αποσαφηνίσουν αν υπήρχε πολιτική αντιστοίχιση σε όλα αυτά που κατεγράφησαν να λένε ή απλά κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αδυναμίες στο σύστημα των επιδοτήσεων και θησαύρισαν.

Ή ενδεχομένως υπήρξε κομματικός δάκτυλος πίσω από όλα αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, με στόχο να αποκτήσουν κάποιοι πολιτικά οφέλη. Η αντιπολίτευση εξ’ αρχής καταγγέλλει ότι στήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός γύρω από αυτό το στρεβλό σύστημα ώστε να κερδηθούν οι εκλογές του 2023 από την ΝΔ. Το κυβερνών κόμμα απορρίπτει κάθε τέτοια υπόνοια και τονίζει με κάθε ευκαιρία πως η μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι.

Ο «Φραπές» θα ερωτηθεί επίσης και για τις καταγγελίες της Παρασκευής Τυχεροπούλου περί απειλών της από τον ίδιο. Ο κ. Ξυλούρης πάντως έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και πιθανή τοποθέτησή του, για τη συζήτηση που άνοιξε για το αν συναντήθηκε μαζί της εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ίδια να το διαψεύδει. Πάντως βουλευτές-μέλη της εξεταστικής σε πηγαδάκια έβαζαν στο τραπέζι και το ενδεχόμενο επίκλησης από τους μάρτυρες του δικαιώματος της σιωπής, εξέλιξη που θα πυροδοτήσει νέο κύκλο έντασης και ενδεχομένως δεν θα επιτρέψει την εξέτασή του.

Σε κλίμα ακραίας πόλωσης

Η σημερινή συνεδρίαση διεξάγεται στον απόηχο της χθεσινής συνεδρίασης «ροντέο» η οποία στιγματίστηκε από ένταση, λεκτικές αντιπαραθέσεις, βαριές καταγγελίες, μια διακοπή και στο τέλος η προαναγγελία μιας μήνυσης. Επί 4 ώρες η κατάσταση ήταν εκρηκτική, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και μέλους της ΚΕ Σταύρου Τζεδάκη, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον μάρτυρα και την Ευαγγελία Λιακούλη, πυροδοτώντας «ανοιχτό πόλεμο» Πειραιώς και Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε μάλιστα ότι κατά τη διακοπή, ο εισηγητής της ΝΔ κινήθηκε απειλητικά εναντίον του μάρτυρα και χρειάστηκε να παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να μην έχουμε χειρότερα. Ο Μακάριος Λαζαρίδης από την άλλη υποστήριξε πως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, με την ΝΔ να καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ για «άθλιες μεθοδεύσεις» και «απίστευτα ψέματα».

Κάποιοι εκτιμούν πως η ένταση πυροδοτήθηκε από την απόπειρα του Μακάριου Λαζαρίδη να ταυτίσει από την αρχή έως το τέλος τον μάρτυρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη και για αυτό το ΠΑΣΟΚ λέει, ότι επιχείρησε να δημιουργήσει αντιπερισπασμό ενόψει των σημερινών καταθέσεων. Θέση πάντως των βουλευτών της ΝΔ από την έναρξη της εξεταστικής, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το σκάνδαλο και το καταγγέλλει με κάθε ευκαιρία για υποκρισία.