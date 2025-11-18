Αφορμή στάθηκε η διαμαρτυρία της κ. Λιακούλη προς το προεδρείο της επιτροπής, ότι αφήνει τους μάρτυρες να μην απαντούν επί της ουσίας στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Άριστα κατέχουν το παιχνίδι της πολιτική επικοινωνίας, ο «γαλάζιος» Μακάριος Λαζαρίδη και η «πράσινη» Ευαγγελία Λιακούλη, οι οποίοι αντιπαρατέθηκαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορμή στάθηκε η διαμαρτυρία της κ. Λιακούλη προς το προεδρείο της επιτροπής, ότι αφήνει τους μάρτυρες να μην απαντούν επί της ουσίας στις ερωτήσεις των βουλευτών.

«Αυτά τα λέτε για το τικ τοκ», της είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης με εκείνη να επιστρέφει τα «βέλη», μιλώντας για την παρουσία του βουλευτή της ΝΔ στα βίντεο της «Ομάδας Αλήθειας». Και για όσους έχουν απορία, να θυμίσουμε ότι και οι δύο έχουν υπηρετήσει το δημοσιογραφικό κλάδο στο παρελθόν, γνωρίζοντας ποια ατάκα να χρησιμοποιήσουν και πότε να ανεβάσουν τους τόνους.

Μ.Ι.