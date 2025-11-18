«Ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός των κυβερνήσεων που χρεοκόπησαν τη χώρα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις και παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή. Σε μια εκτενή τοποθέτηση, ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανικανότητα», «ψεύδη» και «ευθύνη για την ακρίβεια, την κρίση στέγης και τα τραπεζικά υπερκέρδη».

«Έξι χρόνια πρωθυπουργός και δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για τίποτα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε σαν να αναλαμβάνει τώρα τη διακυβέρνηση, αποποιούμενος ευθύνες για την ακρίβεια, το κυκλοφοριακό και τη στεγαστική κρίση.

«Είπε το ακραίο ότι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να βρεθούν διαθέσιμα σπίτια. Έξι χρόνια δεν μπορούσε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας;» διερωτήθηκε.

Κατηγορίες για την ακρίβεια και τις τράπεζες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι ο πρωθυπουργός «λέει ψέματα για την ακρίβεια» και φέρει ακέραια την ευθύνη για τις τιμές στην ενέργεια και την αγορά. Επικαλέστηκε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για αυξημένες τιμές στα προϊόντα στο εσωτερικό παρά τη μείωση στις εξαγωγές. Παράλληλα έκανε λόγο για «πλάτη της κυβέρνησης» στις τράπεζες, σημειώνοντας ότι τα κέρδη τους προέρχονται κυρίως από προμήθειες και υψηλά επιτόκια. Παράλληλα υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε η ΝΔ, η Ελλάδα είχε «καθαρό διάδρομο για την αποπληρωμή του χρέους και δέκα συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης». «Ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός των κυβερνήσεων που χρεοκόπησαν τη χώρα», σημείωσε.

«Συγκλίνουμε σε μια προοδευτική πρόταση που περιλαμβάνει τον Τσίπρα»

Ο ίδιος υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «ούτε περιμένει αποχωρήσεις ούτε επιδιώκει διασπάσεις», αλλά αντίθετα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για προοδευτικές συγκλίσεις. Τόνισε ότι η κοινωνία απαιτεί λύσεις για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, του ΕΦΚ στα καύσιμα και για το στεγαστικό πρόβλημα. «Όλοι οι δρόμοι —με τον Αλέξη Τσίπρα, με τη Νέα Αριστερά, με το ΠΑΣΟΚ και άλλες προοδευτικές δυνάμεις— πρέπει να συγκλίνουν σε ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο», είπε, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα ηγεσίας «έρχονται μετά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-debpygcs8ggx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Βολές για ΟΠΕΚΕΠΕ, «γαλάζιες ακρίδες» και διαχείριση των επιδοτήσεων

Ο κ. Φάμελλος επανέφερε τις καταγγελίες για τις «γαλάζιες ακρίδες», μιλώντας για «ένα δισ. κλεμμένες επιδοτήσεις» και υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «απαξίωσε τη Δικαιοσύνη» απορρίπτοντας σχετικές δικογραφίες. Έκανε ακόμη αναφορά στην ευλογιά στα κοπάδια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστέρηση στις αποζημιώσεις και για «νεομετανάστευση» κτηνοτρόφων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debs5usbadfd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ξεκινήσαμε από το μηδέν – Στόχος μια προοδευτική κυβέρνηση»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε ότι είναι «περήφανος για τις μεγάλες αλλαγές του τελευταίου χρόνου» στο κόμμα και ότι στόχος του δεν είναι η καρέκλα, αλλά «να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση και καλύτερο μέλλον για τα παιδιά του τόπου».