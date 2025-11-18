Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews , Κ. Μητσοτάκης και Κ. Τασούλας επικοινώνησαν την Δευτέρα το πρωί με αφορμή και την επέτειο του Πολυτεχνείου με τους δύο άνδρες να συζητούν και την επίμαχη παρέμβαση του ΠτΔ- Τι λέει η αντιπολίτευση.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Κώστας Τασούλας ορθώνει θεσμικό λόγο και ταράζει τα ..μακάρια νερά του πολιτικού συστήματος. Συμπεριλαμβανομένου του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είπε τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από αυτά που συζητά η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση κεκλεισμένων των θυρών και όλοι οι πολίτες στις συζητήσεις τους. Τι θα γίνει στις εκλογές; Θα σχηματιστεί κυβέρνηση ή όχι; Κι αν προκύψει πολιτικό αδιέξοδο, μετά τι;

Δεδομένου ότι θα κληθεί ο ίδιος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βγάλει τα ..κάστανα από την φωτιά την Άνοιξη του 2025 αν τα εκλογικά αποτελέσματα είναι απογοητευτικά ως προς τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο Κ. Τασούλας έχει κάθε λόγο να ανησυχεί και να προσπαθεί να θέσει άπαντες προ των ευθυνών τους. Αυτή είναι η απάντηση του σε όσους του λένε ότι δεν δικαιούται -εκ της θέσης του- να ομιλεί. Συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης.

Γεγονός είναι ότι ο Κ. Τασούλας ισορροπώντας σε τεντωμένο σχοινί έχει αποφασίσει να μην παίξει τον ρόλο του διακοσμητικού «αμίλητου» και «ακούνητου» Προέδρου Δημοκρατίας. Όχι όταν βλέπει ότι η χώρα οδεύει προς τα βράχια στις εκλογές. Και στέλνει το μήνυμα ότι πέρα από τις επιμέρους επιδιώξεις των κομμάτων ο ίδιος δεν έχει σκοπό να παίξει με την τύχη της χώρας. Στον βαθμό που η υπόθεση θα περάσει από τα χέρια του. Είναι σα να λέει σε όλους ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Με όποιο κόστος για πρόσωπα, αξιώματα ή κόμματα, ενώ με έναν τρόπο θέτει και τους πολίτες προ των ευθυνών τους. Στην δύσκολη ισορροπία που καλείται να πετύχει ο Κ. Τασούλας είναι να μην φανεί αγνώμων στον πρωθυπουργό που τον επέλεξε για το ανώτατο Πολιτειακό αξίωμα και ταυτόχρονα να δικαιώσει τον θεσμικό του ρόλο ως θεματοφύλακα του Συντάγματος και σύμβολο της εθνικής ενότητας.

Ο ΠτΔ χτυπάει για δεύτερη φορά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρώτα νουθέτησε την κυβέρνηση να αφήσει την υπόθεση Ρούτσι να ..σβήσει στον χρόνο προτού παρέμβει στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αφαιρέσει τα 57 ονόματα και απαγορεύσει τις κινητοποιήσεις. Εκ των υστέρων - μετά το κρυφτό Κυβέρνησης-Δένδια -αποδείχθηκε ότι είχε εν πολλοίς δίκιο αφού η υπόθεση «Άγνωστος Στρατιώτης» εξελίχθηκε σε εσωκομματικό πρόβλημα με τις παρεμβάσεις στο σημείο να παραπέμπονται στις ..καλένδες.

Τώρα ο Κ. Τασούλας παρεμβαίνει στον πυρήνα του πολιτικού προβλήματος της χώρας. Στον κίνδυνο ακυβερνησίας και στο πολιτικό αδιέξοδο που ορθώνεται εν όψει των εκλογών. Και το κάνει με τόσο εμφατικό και παρεμβατικό τρόπο που ξυπνά τα κόμματα από τον λήθαργο τους στρέφοντας τα σχεδόν με αυτοματισμό εναντίον του.

Να μην μοιάσουμε με γενική συνέλευση πολυκατοικίας

«Η κυβέρνηση έχει υπέρ της τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, ιδιαιτέρως στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βαρύνεται από τη φθορά του χρόνου. Η αντιπολίτευση δείχνει αδύναμη να κεφαλαιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής. Να μη λάβει η πολιτική ζωή της χώρας χαρακτηριστικά γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας» είπε ο Κώστας Τασούλας στον δημοσιογράφο και συμμαθητή του Αντώνη Καρακούση και τα κομματικά επιτελεία πήραν φωτιά...

Η παρασκηνιακή ενόχληση του Μαξίμου

Πρώτη θιγμένη εμφανίζεται -στο παρασκήνιο- η κυβέρνηση. Παρότι από την Κυριακή δεν υπήρξε μισό επίσημο σχόλιο εντούτοις πληροφορίες θέλουν το Μαξίμου ενοχλημένο. Οι αναφορές στο δημοσίευμα του ΒΗΜΑτος για επαναληπτικές και ατέρμονες εκλογές που είναι πιθανόν να καταλήξουν σε πολιτικό αδιέξοδο ερμηνεύτηκαν ως «ταφόπλακα» στο αφήγημα της κυβέρνησης περί αυτοδυναμίας και μάλιστα από τις πρώτες κάλπες.

«Ο Πρόεδρος δεν είναι βουλευτής πλέον για να θέτει εκλογικά σενάρια ούτε να ανοίγει κουβέντα για δεύτερες εκλογές. Εκ του θεσμικού του ρόλου δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή» ήταν τα πρώτα καυστικά σχόλια . Από αξιωματούχους της κυβέρνησης δεν πέρασε απαρατήρητο και το Μέσο στο οποίο επέλεξε να δώσει την συνέντευξη ο Κ. Τασούλας καθώς το ΒΗΜΑ ανήκει στον όμιλο Μαρινάκη.

Στον αντίποδα, κάποιοι στην κυβέρνηση υιοθέτησαν μία άλλη ερμηνεία που έπεσε στο τραπέζι. Ότι ,δηλαδή, η παρέμβαση Τασούλα θα μπορούσε να ερμηνευτεί υπέρ της κυβέρνησης. «Ο Πρόεδρος κινδυνολόγησε ότι υπάρχει περίπτωση η χώρα να γίνει σκορποχώρι μετά τις εκλογές μέσα σε ένα κλίμα τοξικό και χωρίς συναίνεση σε στοιχειώδη θέματα. Άρα , έκρουσε καμπανάκι στους πολίτες ότι η πρώτη Κυριακή των εκλογών είναι κρίσιμη και συνεπώς δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν με την λογική της ψήφου διαμαρτυρίας» έλεγαν.

Ενοχλημένη και η αντιπολίτευση

Ως «αντιθεσμική παρέμβαση» εξέλαβαν την παρέμβαση του Κ. Τασούλα και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι τα λόγια του ΠτΔ είναι κομμένα και ραμμένα στο κουστούμι της Ν.Δ. «Ο ΠτΔ επιχειρεί να εγκλωβίσει το ΠΑΣΟΚ ρίχνοντας του από τώρα την ευθύνη της μη συναίνεσης μετά τις εκλογές αν δεν σχηματίζεται κυβέρνηση» έλεγαν κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Τον τόνο δημόσια έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μη πιστεύοντας τα περί ενόχλησης του Μαξίμου. «Ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ύψιστης συμβολικής, πολιτειακής σημασίας για να αναμειγνύεται στο κομματικό παίγνιο με αυτόν τον τρόπο» δήλωσε ο Κ. Τσουκαλάς.

Με καχυποψία αντέδρασε και η Κουμουνδούρου αναφέροντας: «Την στιγμή που υπονομεύονται οι δημοκρατικού θεσμοί και το κράτος Δικαίου, ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι κρίσιμος και δεν είναι αυτός του σχολιαστή, μέσω διαρροών, της πολιτικής κατάστασης. Ο ρόλος του είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων»

«Η παρέμβαση Τασούλα είναι παρέμβαση του συστήματος που τρέμει από την ανατροπή που έρχεται» σχολίασε ο Κ. Βελόπουλος.

Στην αντεπίθεση η Προεδρία

Tο μήνυμα που εκπέμπει η Προεδρία της Δημοκρατίας, είναι πως ο Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε την έγνοια και το ενδιαφέρον του για τη σταθερότητα στη χώρα την ώρα που διαπιστώνεται απουσία συναίνεσης ακόμη και στα στοιχειώδη.

Σε όσους δε επισημαίνουν ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του ΠτΔ να εκφράζει απόψεις για την πολιτική σταθερότητα η Προεδρία αντιτείνει ότι η έννοια της πολιτικής σταθερότητας προβλέπεται στο Σύνταγμα το οποίο θα κληθεί να εφαρμόσει ο ΠτΔ αν αποτύχουν οι διερευνητικές και προκύψει ζήτημα ακυβερνησίας.

«Ο ρόλος του Προέδρου περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας» έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Κ. Τασούλα.

Σημασία έχει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άνοιξε επίσημα την κουβέντα περί ακυβερνησίας. Κουβέντα που αναμένεται να λειτουργήσει πιεστικά προς όλες τις κατευθύνσεις.