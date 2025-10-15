Γιατί πρέπει να πείσει ότι είναι Πρόεδρος «όλων των Ελλήνων» και όχι ενός κόμματος.

Τελικά η προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα προς τον πρωθυπουργό να δώσει χρόνο για διάλογο για το θέμα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ώστε να αποσυνδεθεί από την απεργία του Πάνου Ρούτσι ήταν και τελικά και νουθεσία και διέξοδο. Είναι όμως πλέον ξεκάθαρο ότι δεν υπήρξε προσυνεννόηση με το Μαξίμου γι΄ αυτό, γεγονός που φέρεται να το εξόργισε καθώς είχε συνηθίσει η προηγούμενη Πρόεδρος να ήταν κάτι σαν ...υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και δεν περίμενε μια τέτοια στάση από τον «κομματικό» Πρόεδρο.

Η αλήθεια είναι πως ο Κωνσταντίνος Τασούλας έχει την πρόκληση της απόδειξης ότι δεν είναι ένας «κομματικός» Πρόεδρος, ένας Πρόεδρος ...υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Η «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της τωρινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αναθεώρηση του Συντάγματος και η επιλογή του Μαξίμου να εκλέξει μονοκομματικό Πρόεδρο σαφώς και αυξάνει τον πήχη για τον Κ. Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, άλλωστε, θα έχει να διαχειριστεί κρίσιμα θέματα, με πιο «καυτό» ίσως τη διαχείριση των διπλών εκλογών.

Αν στις πρώτες εκλογές δεν υπάρξει αυτοδυναμία και δεν συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει να διαχειριστεί το θέμα της συγκρότησης υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα διεξαγάγει τις νέες εκλογές και που δεν θα πρέπει ο ίδιος να κατηγορηθεί για μεροληψία.

Αν και στις δεύτερες εκλογές δεν υπάρξει αυτοδυναμία είναι σαφές πως θα τεθεί και θέμα τρίτου προσώπου ως πρωθυπουργού, προκειμένου να αποφευχθούν οι τρίτες εκλογές, που ανεξαρτήτως του τι λέγεται δεν μπορεί παρά να είναι καταστροφικές για τη χώρα και υπονομευτικές για το -ήδη πολυτραυματισμένο- πολιτικό σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να ρίξει το θεσμικό του βάρος ώστε να εξευρεθεί λύση, ακόμα και αν αναγκαστεί να δυσαρεστήσει κάποιους από τους «ευεργέτες» του.

Ο Κ. Τασούλας με την προτροπή του προς τον πρωθυπουργό για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη αύξησε τις μετοχές του που όντως ήταν -δικαίως ή αδίκως- χαμηλά. Μένει να συνεχίσει να αποδεικνύει πως -εν αντιθέσει με την προκάτοχό του- ότι είναι Πρόεδρος όλων των Ελλήνων.

ΥΓ: Δεν ενοχλεί άραγε κανέναν που κανένας αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης δεν ζητάει να συναντήσει τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα;