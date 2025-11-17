Συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας: «Ο κίνδυνος πολιτικού αδιεξόδου είναι υπαρκτός – Ο Πρόεδρος οφείλει να ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα».

Στον απόηχο του χθεσινού πρωτοσέλιδου δημοσιεύματος στο Βήμα της Κυριακής που ανέφερε ότι «ο κίνδυνος ενός πολιτικού αδιεξόδου μετά τις εκλογές απασχολεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα» συνεργάτες του Προέδρου ξεκαθαρίζουν ότι αναφέρθηκε σε ένα υπαρκτό ζήτημα σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με συνεργάτες του κ. Τασούλα, ο Πρόεδρος πράγματι αναφέρθηκε σε ένα «υπαρκτό και θεσμικά κρίσιμο ζήτημα», στο πλαίσιο συζήτησης με έγκριτο δημοσιογράφο. Όπως υπογραμμίζουν, το δημοσίευμα «απηχεί το πνεύμα της συνομιλίας» και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί έκφραση πολιτικής τοποθέτησης πέραν των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων.

«Θεσμικά μυωπικό να αγνοήσει κανείς τον κίνδυνο αστάθειας»

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως κορυφαίου θεσμικού εγγυητή, περιλαμβάνει αυτονόητα το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα της χώρας. «Θα ήταν θεσμικά μυωπικό –ίσως και ανεύθυνο– να αποφύγει ο Πρόεδρος να επισημάνει τον κίνδυνο αστάθειας», τονίζουν με έμφαση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το χθεσινό πρωτοσέλιδο του Βήματος της Κυριακής στην πρώτη του σελίδα «Ο κίνδυνος ενός πολιτικού αδιεξόδου μετά τις εκλογές απασχολεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, όπως πληροφορείται το "Β". "Η κυβέρνηση έχει υπέρ της τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, ιδιαιτέρως στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βαρύνεται από τη φθορά του χρόνου, ενώ η αντιπολίτευση αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής της φθοράς" φέρεται να υπογραμμίζει σε συνομιλητές του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Τασούλας επισημαίνει την έλλειψη συναινέσεων που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα, στοιχείο που συνδέεται με το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων αναμετρήσεων στις ερχόμενες εκλογές. Όπως λέει δε χαριτολογώντας, δεν θα ήθελε η πολιτική ζωή της χώρας να αποκτήσει χαρακτηριστικά... γενικής συνέλευσης πολυκατοικίες».