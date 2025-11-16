Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε, με ανάρτησή του, στον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη.

Όπως τονίζει: «Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την παράταξη με αφοσίωση στο καθήκον».

Δείτε την ανάρτηση:

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την παράταξη με αφοσίωση στο καθήκον. Διακρίθηκε για την αποτελεσματικότητά του ως Υπουργός Επικρατείας της Κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, όταν είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του ως Υπουργός της ίδιας Κυβέρνησης. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

{https://x.com/nikosdendias/status/1990077779551866969}