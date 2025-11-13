«Ήταν ατυχές», είπε η Γκίλφοϊλ για το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε ατυχές γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στα χέρια της COSCO και αναφέρθηκε σε αμερικανικές υποδομές, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα σχολίασε ότι υπάρχουν τρόποι να αντισταθμιστεί η κινεζική επιρροή στον Πειραιά, με αμερικανικές υποδομές σε άλλα λιμάνια. «Υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί», υπογράμμισε.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι τόσοι πολλοί ενδιαφέρονται, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της περιοχής, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινέζικη επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη συνέντευξή της μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, που παραχώρησε στη Μαρία Σαράφογλου. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί στις 23:00 από τον ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εποχή που το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στα χέρια της COSCO, αναφέροντας ότι «δεν υπήρχε τόση σταθερότητα» στην Ελλάδα.

«Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μία περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση», υπογράμμισε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, στο απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Δείτε το απόσπασμα της συνέντευξης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7rfn50ilzd?integrationId=40599y14juihe6ly}