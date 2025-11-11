Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών.

Με ανακοίνωσή του ο γγ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρεται στις κινητοποιήσεις των αγροτών τονίζοντας οτι ο αγώνας τους είναι δίκαιος και πρέπει να δυναμώσει με την συμπόρευση των ερηαζομένων και όλου του λαού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στηρίζουμε τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους που κινητοποιούνται ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που τους έχει αφήσει κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους, ενώ τους φορτώνει και τα σπασμένα απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών για να παραμείνουν στα χωράφια και στους τόπους τους, να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια είναι δίκαιος και πρέπει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους και όλο τον λαό, βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων τσακίζοντας τις ζωές και τα δικαιώματα των πολλών.