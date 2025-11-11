To Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, με αφορμή την έρευνα κοινής γνώμης «Το αριστερό ημισφαίριο και η ανασύνθεση της Αριστεράς», διοργανώνει εκδήλωση την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στις 18:30, στο Δημαρχείο του Αιγάλεω.
Τα ευρήματα της έρευνας θα παρουσιάσει ο Κώστας Ελευθερίου, συντονιστής του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης του ΕΝΑ, επίκουρος καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Συζητούν για την έρευνα:
- Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ
- Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής Νέας Αριστεράς
- Γιώργος Μπουλμπασάκος, μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ, μέλος Γραμματείας Ανανεωτικής Αριστεράς