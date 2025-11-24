«Θεωρώ θετικό ότι ο Αλέξης κάνει δημόσια απολογισμό και αυτοκριτική, αλλά επισημαίνει ποια ήταν κατά τη γνώμη του και τα σωστά, τα επιτεύγματα, οι επιτυχίες μιας περιόδου που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πανθομολογούμενα.»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολίασε σε συνέντευξή του στον Real FM το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας την πολιτική και ιστορική του σημασία, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να παίξει στη συζήτηση για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς.

«Έχει ιστορικό, πολιτικό και μελλοντικό ενδιαφέρον»

Ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι πολλά από τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο ήταν γνωστά, ωστόσο ο τρόπος που τα αφηγείται ο πρώην πρωθυπουργός αποκαλύπτει πτυχές «αθέατες» ακόμη και σε στελέχη που βρίσκονταν κοντά στον πυρήνα των εξελίξεων. Χαρακτήρισε θετικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά σε δημόσιο απολογισμό και αυτοκριτική, αλλά και σε αναφορά των επιτυχιών της περιόδου διακυβέρνησης.

Όπως τόνισε «Πολλά από αυτά που αφηγείται ο Αλ. Τσίπρας τα γνωρίζαμε γιατί τα είχαμε ζήσει, αλλά διαβάζοντας και βλέποντας μέσα από τα μάτια και το ύψος του πρώην πρωθυπουργού, βλέπεις και πτυχές που ακόμα και σε εμάς, που ήμασταν σχετικά κοντά αλλά δεν ήμασταν στον πυρήνα των εξελίξεων, ήταν αθέατες. Νομίζω ότι έχει ιστορικό και πολιτικό ενδιαφέρον αλλά και ενδιαφέρον για το μέλλον αυτό το αυτό το βιβλίο. Θεωρώ θετικό ότι ο Αλέξης, ένας από εμάς, από τον χώρο μας, κάνει δημόσια απολογισμό και αυτοκριτική, αλλά επισημαίνει ποια ήταν κατά τη γνώμη του και τα σωστά, τα επιτεύγματα, οι επιτυχίες μιας περιόδου που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πανθομολογούμενα. Πλέον απέχουμε μια δεκαετία από αυτά τα γεγονότα, από κάποια άλλα που περιγράφονται στο βιβλίο σαφώς λιγότερο, μπορούμε να τα δούμε με μία πιο ψύχραιμη ματιά. Και νομίζω ότι είναι μία θετική συμβολή στα πράγματα.»

Συμβολή στον διάλογο για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης

Ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι το βιβλίο λειτουργεί ως αφετηρία για ειλικρινή συζήτηση τόσο για το παρελθόν όσο και για τη μελλοντική στρατηγική της Αριστεράς. Τόνισε ότι οι συνεργασίες και οι συμπράξεις δεν προϋποθέτουν πλήρη ταύτιση απόψεων και ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να μάθει να λειτουργεί με βάση τον διάλογο. Παράλληλα επισήμανε πως η επόμενη μέρα απαιτεί «ανοιχτό μυαλό» και επικέντρωση στο μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι ο πραγματικός πολιτικός αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου.

«Νομίζω ότι βοηθάει ο καθένας να καταθέσει τη γνώμη του ειλικρινά για το παρελθόν και κυρίως για το μέλλον. Γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να συζητήσουμε για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα είναι οι θολές γραμμές και οι θολές τοποθετήσεις. Εδώ έχουμε μία τοποθέτηση η οποία είναι ξεκάθαρη. Σε ζητήματα για τα οποία μπορεί να μην είχαμε σαφή τοποθέτηση στα προηγούμενα χρόνια, ο πρώην πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρώην πρωθυπουργός τα ξεκαθαρίζει.

Με αυτή την έννοια δεν είναι απαραίτητο κάποιος -για να μπορέσει να συμπορευτεί, να συνεργαστεί- να ταυτιστεί. Έτσι και αλλιώς η συμπόρευση, οι συνεργασίες και οι συναντήσεις γίνονται μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές ή, εν πάση περιπτώσει, διαφοροποιημένες απόψεις. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε και στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας επιτέλους να συζητάμε και με αυτό τον τρόπο.

Την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να πορευτούμε με ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό ορίζοντα και κοιτάζοντας στο μέλλον. Άμα κοιτάμε στο παρελθόν και μεταξύ μας, μπορούμε να βρούμε αλλά και να εφεύρουμε χιλιάδες πράγματα για να μαλώσουμε. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο. Για μας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομίζω ευρύτερα, αντίπαλος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε στον προοδευτικό χώρο πρέπει να βρούμε πολιτικές συντεταγμένες, να συσπειρωθούμε κάτω από ένα κοινό σχέδιο, ένα κοινό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή.»

Κριτική στη ΝΔ

Ο κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «αλαζονική» τη στάση της ΝΔ απέναντι στο βιβλίο, σημειώνοντας πως η δημοσκοπική υπεροχή της κυβέρνησης δεν οφείλεται στη δική της επιτυχία αλλά στη «θρυμματισμένη αντιπολίτευση». Εκτίμησε ότι εάν υπάρξει επανένωση και συντονισμός του προοδευτικού χώρου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρεθεί σε δυσκολία. Παράλληλα άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας αναφορά στο κύμα ακρίβειας και τις κοινωνικές αντιδράσεις, τονίζοντας πως «κανείς δεν πρέπει να υποτιμά τον κόσμο της παράταξης», ο οποίος, παρά τη διάσπαση, «παραμένει υπαρκτός και απαιτεί διέξοδο».

«Η δημοσκοπική διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να κάνει με την ίδια αλλά με τη θρυμματισμένη αντιπολίτευση. Εάν εμείς δεν είχαμε γίνει χίλια κομμάτια ή αν αρχίσουμε από μεθαύριο να μαζεύουμε τα κομμάτια μας, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα. Σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν υπάρχει μονιμότητα. Υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα πολιτικών που είχαν μία σειρά από ήττες και μετά μπόρεσαν να ξανακερδίσουν. Σήμερα έχουμε μία κυβέρνηση η οποία είναι αποτυχημένη. Εσείς που είστε παλιοί δημοσιογράφοι νομίζω δεν θυμάστε ποτέ αγρότες 20 Νοέμβρη στον δρόμο και να τους στηρίζει όλη η κοινωνία. Δεν νομίζω ότι θυμάστε πότε περίοδο που το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι κατά 20 με 30% ακριβότερο από το περσινό, που είναι και αυτό 15% ακριβότερο από το προπέρσινο. Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, επειδή έχουμε στροφές, επειδή έχουμε γυρίσματα, κανένας να μην υποτιμά κανέναν και ιδίως κανένας να μην υποτιμά τον κόσμο μιας παράταξης η οποία είναι πολυδιασπασμένη, αλλά είναι υπαρκτή. Πιστεύει στις ιδέες της, πιστεύει στις αξίες της και περιμένει από όλους εμάς, στελέχη, βουλευτές, αρχηγούς, να δώσουμε μία διέξοδο.»