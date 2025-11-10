«Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εθνικού διαλόγου» είπε μεταξύ άλλων.

Με μια αποστροφή η οποία από πολλούς ερμηνεύτηκε ως «καρφί» στον Αντώνη Σαμαρά, έκλεισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, την τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για την Διάσκεψη των παράκτιων κρατών της Αν. Μεσογείου που είχε υποβάλλει η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου.

«Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εθνικού διαλόγου. Η εχθροπάθεια και η μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα είναι αρνητική, όμως σε εθνικό επίπεδο είναι καταστροφική για τη χώρα», σημείωσε με νόημα, λίγες ώρες αφότου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε μύδρους κατά του υπουργού Εξωτερικών.

Όσον αφορά την πενταμερή Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης αφού τόνισε πως πρόκειται για μια αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία, σημείωσε πως δεν έχουν υπάρξει ακόμη τυπικές συζητήσεις με τις υπόλοιπες χώρες και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετάσχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντώντας στην Σία Αναγνωστοπούλου που τόνισε ότι για την Νέα Αριστερά το να τεθεί η Διάσκεψη υπό τη θεσμική ομπρέλα τόσο της ΕΕ όσο και την αιγίδα του ΟΗΕ αποτελεί προϋπόθεση.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς επισήμανε πως θα πρέπει να τεθεί επί τάπητος πριν ξεκινήσει ο διάλογος για τη Διάσκεψη, «το πως ορίζεται το εθνικό συμφέρον και από που ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις με χώρες όπως η Τουρκία, όπως είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος» και υπογράμμισε πως η Βουλή θα πρέπει να γίνει πεδίο πραγματικών διαβουλεύσεων για το ζήτημα, προτείνοντας να κληθούν πρόσωπα που έχουν τοποθετηθεί για το θέμα όπως οι κκ Χαρίτσης, Τσίπρας και Ροζάκης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Η 5μερής θα πρέπει είναι εναντίον της λογικής της αντικατάστασης του διεθνούς δικαίου από τη λογική της ενεργειακής κυριαρχίας Τραμπ στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.