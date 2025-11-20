Το 23% λέει στη δημοσκόπηση ότι είναι πιθανό να ψηφίσει κόμμα Τσίπρα, το 16% κόμμα Σαμαρά.

Υπέρ της πολιτικής αλλαγής τάσσεται το 60% των ερωτηθέντων σε νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, στην οποία η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 22,6% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 10,4%.

Το 23% δηλώνουν ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές. Το 16% λέει το ίδιο για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 22,6%, κερδίζοντας 1,7% από τον Οκτώβριο. Ενισχυμένο είναι και το ΠΑΣΟΚ, κατά 1,1%, που φτάνει στο 10,4%. Η Ελληνική Λύση είναι τρίτο κόμμα με 7,8% (8,5%) έναντι 7,6% της Πλεύσης Ελευθερίας (από 7,2%).

Ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,8%, που χάνει 1,5 μονάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 4,7% (από 3,6%), ενώ στο 3,4% είναι η Φωνή Λογικής και στο 11,5% η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Στην εκτίμηση ψήφου, το ποσοστό που συγκεντρώνει η ΝΔ είναι 29,3%, από 28,7% τον προηγούμενο μήνα. Άνοδο καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ, από το 12,8% στο 13,5% και τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση που υποχωρεί από το 11,7% στο 10%.

Η Πλεύση συγκεντρώνει το 9,8% (από 9,9%) και ακολουθεί το ΚΚΕ με απώλειες στο 7,5% (από 10%), ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχυμένος στο 6,1% (από 4,9%), η Φωνή Λογικής (4,4%) και το ΜέΡΑ25 (3,7%).

Το 52% εκφράζει την άποψη ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά για το πολιτικό σύστημα. Το 37% πιστεύει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε θετικά.

Το 26% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές (10% πολύ, 13% αρκετά). Το 62% απαντά «απίθανο» και το 15% «όχι τόσο πιθανό».

Ερωτηθέντες πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν ένα κόμμα Σαμαρά, το 16% απαντούν «πιθανό» (11% αρκετά, 5% πολύ). Το 64% απαντά «απίθανο» και το 20% «όχι τόσο πιθανό».

Ακρίβεια, πολιτική αλλαγή και αρνητική αξιολόγηση κυβέρνησης- αξιωματικής αντιπολίτευσης

Υπέρ της πολιτικής αλλαγής τάσσεται το 60% των ερωτηθέντων, ενώ τη σταθερότητα προκρίνει το 39%. Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση εκτιμά το 69%, ενώ προς τη σωστή λέει το 27%.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα με 49%, ποσοστό ενισχυμένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο. Ακολουθούν η οικονομία (35%) και η κρίση θεσμών (16%).

Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση το 71% και θετικά το 23%. Επίσης, αρνητικά αξιολογεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 70% και θετικά το 26%. Σε τέσσερις τομείς για τους οποίους ρωτήθηκαν οι μετέχοντες στη δημοσκόπηση, η πλειονότητα αξιολόγησε αρνητικά το έργο της κυβέρνησης: 79% για ζητήματα οικονομίας, 73% για θέματα δημοκρατίας και θεσμών, 70% για ζητήματα καθημερινότητας και 49% για τα γεωπολιτικά/ διεθνείς σχέσεις.

Παράλληλα, αρνητικά αξιολογεί το 81% το ΠΑΣΟΚ και το 76% τον Νίκο Ανδρουλάκη, ποσοστό μειωμένο κατά τρεις μονάδες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.

Ένα χρόνο δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός η Κωνσταντοπούλου

Παρά τις απώλειες που καταγράφει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συμπλήρωσε ένα χρόνο ως η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός στις δημοσκοπήσεις της Metron Analysis. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας συγκεντρώνει το 35%, ποσοστό μικρότερο κατά τέσσερις μονάδες από τον Οκτώβριο.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι ο δεύτερος δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός με 33% και απώλεια τριών μονάδων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 30% (από 31%), ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεντρώνει το 28%, ενισχυμένος κατά δύο μονάδες, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης που ανεβαίνει στο 26%.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 26%, με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (7%), ενώ από 6% συγκεντρώνουν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο, το 34% απαντά «κανένας».

