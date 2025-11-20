Τα ποσοστά σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, στη δημοσκόπηση της Pulse.

Η ακρίβεια «πρωταγωνιστεί» σε ακόμα μία δημοσκόπηση, αφού είναι σημαντικό θέμα για το 87% των ερωτηθέντων στη μέτρηση της Pulse, ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύεται ως το ζήτημα που δυσκολεύει περισσότερο την κυβέρνηση σήμερα.

Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 13 ποσοστιαίων μονάδων, συγκεντρώνοντας 24,5%, έναντι 11,5% του ΠΑΣΟΚ.

Σημαντικό θέμα χαρακτηρίζει την ακρίβεια το 87%. Το 46% απαντά ότι αποτελεί το πιο σημαντικό και το 41% λέει πως είναι «από τα πιο σημαντικά». Στην ερώτηση ποιο θέμα δυσκολεύει περισσότερο την κυβέρνηση σήμερα, το 56% απαντά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το 15% η καθυστέρηση πληρωμών των αγροτικών αποζημιώσεων, το 6% η αυστηροποίηση της παράνομης οπλοφορίας- οπλοχρησίας και το 5% η υπόθεση των ΕΛΤΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Από μισή μονάδα κερδίζουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας το 24,5% και 11,5% αντίστοιχα. Σταθερά στο 8% είναι η Ελληνική Λύση.

Η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ χάνουν από μισή μονάδα και συγκεντρώνουν 7%, ενώ το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αμετάβλητο στο 5,5%. Από 3% έχουν η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25, ενώ η «γκρίζα ζώνη» διαμορφώνεται στο 18%.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, το ποσοστό της ΝΔ φτάνει στο 30% και έχει προβάδισμα 16 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ (14%). Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 10% και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,5%, η Φωνή Λογικής (4%) και το ΜέΡΑ25 (4%).

Πώς αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κόμματα από Τσίπρα και Σαμαρά

Στην ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 14% απαντά θετικά, ποσοστό αυξημένο κατά τρεις μονάδες από τον Οκτώβριο και το 10% λέει «με ενδιαφέρον», από 9% τον προηγούμενο μήνα. Αρνητικά λέει το 34% (ποσοστό αμετάβλητο) και αδιάφορα το 24% (από 26%).

Θετικά θα αντιμετώπιζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα το 34% στην Αριστερά και το 32% στην Κεντροαριστερά, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Το 6% δηλώνει ότι θα αντιμετώπιζε θετικά ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά (από 5%) τον Οκτώβριο και με ενδιαφέρον λέει το 10% (από 7%). Αρνητικά απαντά το 32% (από 33%) και αδιάφορα το 29% (από 32%).

Τέλος, το 59% αξιολογεί θετικά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας (σίγουρα θετικά 26%, μάλλον θετικά 33%).

Η δημοσκόπηση της Pulse

{https://exchange.glomex.com/video/v-dedqa8vfc2dt?integrationId=40599y14juihe6ly}