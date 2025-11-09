Με αφορμή την αεροπορική επίδειξη.

Στην αεροπορική επίδειξη, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στον Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου, βρέθηκε ο Νίκος Δένδιας.

Η ανάρτησή του:

«Εικόνες από το μέλλον, το παρόν και την ιστορία της Πολεμικής μας Αεροπορίας, στην αεροπορική επίδειξη, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στον Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου.

Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις εξαιρετικές ικανότητες των πιλότων μας, αλλά και να δούμε την πτήση #F35 στον ουρανό του Σαρωνικού, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως δικτυοκεντρική πλατφόρμα».

