Οι δυο γραμμές που συγκρούονται, ποιοι τις αποτελούν, η λύση του δημοψηφίσματος και ο ...Αλέξης Τσίπρας.

Δύο αντιπαραθετικές στρατηγικές αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, που λαμβάνει χώρα σε συνθήκες τήξης του προοδευτικού χώρου και υπό τη βαριά σκιά της δημοσκοπικής στασιμότητας σε εξωκοινοβουλευτικά ποσοστά.

Από τη μία, η γραμμή για ευρύτερες δυνατές συσπειρώσεις αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς και στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων προκειμένου να προκύψει εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και από την άλλη η γραμμή για ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς με το βλέμμα προς το Μέρα25 και σχηματισμούς της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Ωστόσο, για να μη γελιόμαστε, ο ελέφαντας στο δωμάτιο της ΝεΑρ δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα, την προοπτική δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα και τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα της Πατησίων στα υπό διαμόρφωση δεδομένα.

Με τη γραμμή των συγκλίσεων και με ενδεχόμενο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα τάσσεται πέραν της ηγεσίας και η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας (Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Φωτίου, Τζούφη, Οζγκιούρ), η οποία προσκρούει ωστόσο στην πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, και στελέχη όπως οι Τσακαλώτος, Σκουρλέτης, Φίλης έχουν ταχθεί υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, με τους συσχετισμούς ωστόσο να περιπλέκονται όταν στη συζήτηση μπαίνει το ενδεχόμενο σύμπλευσης με το Μέρα25, καθώς παραμένει άγνωστο τι θα σημάνει μία τέτοια συνεργασία για μία σειρά από στελέχη της ΝεΑρ που έχουν διατελέσει υπουργοί στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Λύση σε δημοψήφισμα;

Μήλον της έριδος της συνεδρίασης αναμένεται να αποτελέσει η πρόταση της ηγεσίας για δημοψήφισμα, προκειμένου με όρους εσωκομματικής δημοκρατίας να αποφασίσουν τα ίδια τα μέλη για τη συγκρότηση μετώπου χωρίς αποκλεισμούς. Και τούτο, διότι όσοι τάσσονται κατά, προκρίνουν οι τελικές αποφάσεις να μη ληφθούν από προσφυγή στη βάση των μελών, αλλά από εκλεκτορικό σώμα, μέσα από έκτακτο Συνέδριο με νέους καταλόγους συνέδρων.

Από την έκβαση της Κεντρικής Επιτροπής και το κατά πόσο θα ληφθούν αποφάσεις από τα μέλη ή από μηχανισμούς αναμένεται να εξαρτηθούν πολλά για το μέλλον της Νέας Αριστεράς