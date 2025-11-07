«Με ένα δικό μας λάθος, στρέψαμε την πολιτική κουβέντα σε άλλη κατεύθυνση», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Αυτογκόλ» της παράταξής του χαρακτήρισε το θέμα των ΕΛΤΑ ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζοντας από το βήμα της Βουλής πως «με ένα δικό μας λάθος, στρέψαμε την πολιτική κουβέντα σε άλλη κατεύθυνση».

Όπως είπε, «σε μία στενάχωρη και απογοητευτική κοινοβουλευτική εξέλιξη, τα νέα που φέρνουμε στον ελληνικό λαό, δεν μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε σωστά. Χάθηκαν στον άσκοπο - να το αναγνωρίζουμε - θόρυβο που δημιούργησε η αστοχία των ΕΛΤΑ».

Απευθυνόμενος στους «γαλάζιους» βουλευτές, άσκησε σκληρή κριτική, λέγοντας: «Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πραγματικά κρίμα, με τέτοια αυτογκόλ, οι πολίτες να μην πληροφορούνται με τον τρόπο που πρέπει. Με την καθαρότητα των πράξεων, όχι των λόγων μας».

Μίλησε για ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί «εσωτερικά», ώστε «να μην δίνουμε, με τα δικά μας λάθη πάσες, στους πολιτικούς μας αντιπάλους».

«Είμαστε η παράταξη της μεσαίας τάξης», είπε, σχολιάζοντας τα μέτρα που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

«Προσοχή όμως: οι πολίτες δεν μας δίνουν λευκή επιταγή», πρόσθεσε με νόημα, επισημαίνοντας: «Να ξεχάσουμε λοιπόν της από καθ έδρας προσεγγίσεις και να σκύψουμε στα προβλήματα».

«Άλλο αριστεία και άλλο πολιτικός ελιτισμός. Αυτός, δεν αποτελεί μέρος του dna μας και αν κάποιοι ξέφυγαν, θα πρέπει να το κοιτάξουν», ανέφερε.

{https://www.youtube.com/watch?v=xFBhTx5FG_8}