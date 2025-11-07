«Είναι σε πλήρη διάλυση η κυβέρνηση και τρέχει ο Άδωνις προς τον Τραμπ; Ή αλλιώς, ποια αυτιά θέλει να χαϊδέψει η κυβέρνηση;», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Είναι να απορεί κανείς με τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή, και μάλιστα όπως στις ΗΠΑ, και ακόμη περισσότερο με το ότι δεν έχει αποδοκιμαστεί από τον κ. Μητσοτάκη, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η δήλωση Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή αποτελεί ύβρη και ακραία έλλειψη κοινωνικής υπευθυνότητας, λίγες μόλις μέρες μετά το μακελειό στην Κρήτη, για το οποίο ο πρωθυπουργός υποτίθεται ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία. Είναι σε πλήρη διάλυση η κυβέρνηση και τρέχει ο Άδωνις προς τον Τραμπ; Ή αλλιώς, ποια αυτιά θέλει να χαϊδέψει η κυβέρνηση; Τα τελευταία χρόνια πολλές χιλιάδες αμερικανικές οικογένειες εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ για την Ευρώπη. Οι δύο κυριότεροι λόγοι που επικαλούνται είναι ότι κουράστηκαν να στέλνουν τα παιδιά τους το πρωί στο σχολείο χωρίς να ξέρουν αν θα τα ξαναδούν το μεσημέρι, και ο φόβος ότι αν αρρωστήσουν θα χρεοκοπήσουν. Οι ιδέες που σερβίρει ο κ. Γεωργιάδης είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνες και διαλυτικές για την κοινωνία, ευθέως αντιευρωπαϊκές και ουσιαστικά προνεωτερικές. Δεν έχουμε ταχυδρομεία, δεν έχουμε τρένα, το κράτος αποχωρεί από την περιφέρεια και η κυβέρνηση φλερτάρει με την οπλοκατοχή. Επιστροφή στον 19ο αιώνα και στις πιο σκοτεινές του όψεις», καταλήγει η ανακοίνωση.