«Οι αγρότες αυτές τις μέρες δείχνουν τι σημαίνει κοινωνική ευθύνη. Ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Αντίθετα, η αστυνομία του κ. Χρυσοχοΐδη επιλέγει συνειδητά τη σύγκρουση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Κλείνει δρόμους με πρόσχημα την "ασφάλεια", την ίδια στιγμή που εδώ και χρόνια η ίδια Πολιτεία θεωρεί απολύτως ασφαλείς δρόμους με μία λωρίδα λόγω έργων, κακοσυντήρησης ή εγκατάλειψης. Όταν οι αγρότες διεκδικούν το αυτονόητο, την επιβίωση τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενεργοποιεί το μόνο σχέδιο που της έχει απομείνει: κοινωνικός αυτοματισμός. Επιλέγει να κάνει μαζικό καψόνι στους πολίτες για να τους στρέψει απέναντι σε εκείνους που παλεύουν, επειδή η ίδια αδυνατεί να απαντήσει στην οργή που γεννά η πολιτική της. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν είναι πρόβλημα δημόσιας τάξης. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που διαλύει την παραγωγή και εγκαταλείπει την ύπαιθρο. Και όσο η κυβέρνηση επιλέγει την αστυνομία αντί για λύσεις, τόσο θα αποδεικνύει ότι το πραγματικό ζήτημα "ασφάλειας" είναι η δική της πολιτική απονομιμοποίηση», καταλήγει η ανακοίνωση.