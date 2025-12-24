Για τον προϋπολογισμό, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι πρόκειται για τον τελευταίο που στηρίζεται στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και προειδοποίησε ότι η οικονομία είναι «αθωράκιστη» μετά το 2026.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στον αγροτικό κόσμο, τη θεσμική κρίση και τη συνολική στρατηγική της χώρας, άσκησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στον Ζυγό FM 100 Τρικάλων.

Ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις «υποκριτική, επικίνδυνη και εξοργιστική», τονίζοντας ότι «το μόνο που την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να ρίξει λάδι στη φωτιά και να προσπαθήσει να στρέψει την κοινωνία απέναντι στους αγρότες». Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για μία συνηθισμένη κινητοποίηση, αλλά για έναν αγροτικό κόσμο που «έχει φτάσει στα όρια της επιβίωσης και δίνει μάχη για την ίδια του την ύπαρξη», την ώρα που βλέπει να εξελίσσεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μια Εξεταστική Επιτροπή «παρωδία».

Αναφερόμενος στη λειτουργία των θεσμών, σημείωσε ότι η χώρα βιώνει «μια πολύ βαθιά κρίση θεσμών» και ότι πλέον «έχουμε κρίση δημοκρατίας». Υπενθύμισε τη στάση της κυβέρνησης όταν ήρθε στη Βουλή η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ «έδωσε μάχη απαξίωσης των θεσμών», οδηγώντας στο σημερινό «τραγέλαφο» της Εξεταστικής. Όπως τόνισε, «η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το Κοινοβούλιο και τη Δικαιοσύνη έχει πληγεί βαθιά» και αυτό θα αποτελεί βαρύ αποτύπωμα μετά την αποχώρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Για τον προϋπολογισμό, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι πρόκειται για τον τελευταίο που στηρίζεται στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και προειδοποίησε ότι η οικονομία είναι «αθωράκιστη» μετά το 2026. Παράλληλα, μίλησε για «πρώτο ουσιαστικά πολεμικό προϋπολογισμό», καθώς ευρωπαϊκοί πόροι μεταφέρονται προς εξοπλισμούς και αμυντική βιομηχανία, με αποτέλεσμα τη μείωση της ΚΑΠ και την αφαίμαξη πόρων από τον αγροτικό τομέα, το κοινωνικό κράτος, την Υγεία και την Παιδεία.

Αναπτύσσοντας τη στρατηγική πρόταση της Νέας Αριστεράς, επανέλαβε την ανάγκη συγκρότησης ενός «λαϊκού μετώπου» με στέρεη προγραμματική βάση, και παρουσίασε τους βασικούς άξονες: γενναία φορολόγηση του πλούτου, κατάργηση αντεργατικών νόμων, κοινωνική κατοικία και περιορισμούς στο Airbnb, όρια στους εξοπλισμούς, στήριξη του αγροτικού κόσμου, παραγωγική ανασυγκρότηση και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Η χώρα δεν αντέχει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι αν θα υπάρχει βιώσιμο μέλλον για την ελληνική κοινωνία ή αν το καθεστώς Μητσοτάκη θα διαλύσει ό,τι έχει απομείνει όρθιο».