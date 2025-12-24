Η Νέα Αριστερά εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της και ιδιαίτερα στην κόρη της, Έλενα Ακρίτα.

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά με σεβασμό και συγκίνηση τη Σύλβα Ακρίτα, «μια ιστορική μορφή της δημοκρατικής παράταξης».

«Η πολιτική της διαδρομή σφραγίστηκε από το θάρρος και τη συνέπεια. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, Λουκή Ακρίτα, υπήρξε το 1967 η μοναδική γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη τη χώρα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας εντάχθηκε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα, οργανωμένη στο Πατριωτικό Μέτωπο. Συνελήφθη και καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε πολυετή κάθειρξη. Το 1974 εκλέχθηκε βουλεύτρια με το ΠΑΣΟΚ και το 1981 επανεκλέχθηκε πρώτη σε ψήφους από όλες τις υποψήφιες γυναίκες.

»Η Σύλβα Ακρίτα υπήρξε πολιτικός με βαθιά κοινωνική συνείδηση, αγωνίστρια της Δημοκρατίας, γυναίκα που άνοιξε δρόμους σε εποχές δύσκολες και άνισες. Η παρακαταθήκη της συνδέεται άρρηκτα με το κοινωνικό κράτος, τα δικαιώματα και τη γυναικεία παρουσία στην πολιτική. Η μνήμη και το έργο της Σύλβας Ακρίτα θα παραμένουν ζωντανά ως μέρος της δημοκρατικής και κοινωνικής ιστορίας του τόπου.

»Η Νέα Αριστερά εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της και ιδιαίτερα στην κόρη της, Έλενα Ακρίτα», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.