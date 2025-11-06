«Η άμυνα δεν είναι εναλλακτική λύση για την ευημερία, αλλά στην πραγματικότητα συνιστά προϋπόθεση. Εσείς εδώ το γνωρίζετε πολύ καλά» είπε μεταξύ άλλων η Κάγια Κάλας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ουκρανία, Δυτικά Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειος ήταν τα καίρια θέματα που συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία των διμερών επαφών και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα γεωπολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα ολοένα και πιο ταραχώδες γεωπολιτικό περιβάλλον, προστατεύοντας τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο προς τα ανατολικά όσο και προς τα νότια. Μίλησε ακόμα για το πρόγραμμα μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων που υλοποιεί η Ελλάδα ενώ αναφερόμενος στη Γάζα σημείωσε πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ενεργά στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου».

Για το ζήτημα της Ουκρανίας ανέφερε ότι πρέπει να «μείνουμε ακλόνητοι και ενωμένοι στην αντίστασή μας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα» ενώ χαιρέτισε τη δημοσίευση του πακέτου για τη διεύρυνση.

Από την πλευρά της, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός και αφοσιωμένος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Επίσης, η Ελλάδα συνεισφέρει με πλοία στις ναυτικές μας επιχειρήσεις στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα», είπε και πρόσθεσε πως«συνεπώς, η υποστήριξή σας συμβάλλει πραγματικά στο να διατηρούμε ανοιχτές αυτές τις θαλάσσιες οδούς», προσέθεσε. Υπογράμμισε τη σημασία στήριξης της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι επιθυμεί πραγματικά την ειρήνη, όπως και ότι είναι πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή άμυνα.

«Αυτό λέω πάντα, ότι η άμυνα δεν είναι εναλλακτική λύση για την ευημερία, αλλά στην πραγματικότητα συνιστά προϋπόθεση. Εσείς εδώ το γνωρίζετε πολύ καλά», τόνισε μεταξύ άλλων η Κάγια Κάλας.

{https://www.youtube.com/watch?v=OC-6IW9exVo}