«Ο κ. Στρατάκος, σύμφωνα πάλι με τις επισυνδέσεις, άκουγε τον κ. Ξυλούρη να του λέει πως "αν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου, τώρα θα’ μουν έξω. Θα’ χανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε ‘ντάξει"», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Σε ερώτησή του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, τη Δευτέρα 03.11.2025 στην Εξεταστική για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παραιτηθείς, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Στρατάκος, παραδέχτηκε πως παραμένει ακόμη μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για τον Γενικό Γραμματέα της ΝΔ που οι επισυνδέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, αποδεικνύουν πως συνομιλούσε με τον "Φραπέ" -τον κ. Ξυλούρη- που βρίσκεται πια υπό διερεύνηση για 2,5 εκ. ευρώ αδήλωτη περιουσία από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, και σε αυτές ο κ. Στρατάκος δήλωνε απίστευτα πράγματα όπως "το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους 'κλαδέψουμε'", αναφερόμενος σε πρώην Υπουργό του ΥΠΑΑΤ και σε πρώην Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει, ο ίδιος ο κ. Στρατάκος, πως πρόκειται να στείλει Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΠΕΚΕΠΕ "στα πέρα γαμήδ…(μπιπ)"», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Είναι ο ίδιος ο κ. Στρατάκος που, σύμφωνα πάλι με τις επισυνδέσεις, άκουγε τον κ. Ξυλούρη να του λέει πως "αν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου, τώρα θα’ μουν έξω. Θα’ χανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε ‘ντάξει", και δεν βρήκε να πει λέξη. Και το ερώτημα είναι ένα και απλό: παραμένει αυτός ο άνθρωπος μέλος της Νέας Δημοκρατίας;», καταλήγει η ανακοίνωση.