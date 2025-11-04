«Ο κόσμος θέλει τον ταχυδρόμο στην πόρτα του – και αυτό θα γίνει. Ταυτόχρονα, τα ΕΛΤΑ πρέπει να αντέξουν στον ανταγωνισμό της νέας εποχής μέσω της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού».

Σαφείς αιχμές για τη διαχείριση των ΕΛΤΑ άφησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση του φορέα, χωρίς όμως να χαθεί η επαφή του κράτους με τον πολίτη.

«Ναι στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση, αλλά το κράτος πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει πού είναι το κράτος», δήλωσε ο κ. Κικίλιας, αναφερόμενος στα πρόσφατα κλεισίματα υποκαταστημάτων. Παράλληλα, επισήμανε ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί ποιες διοικητικές αποφάσεις οδήγησαν σε αυτά τα κλεισίματα και ποιο ήταν το αποτέλεσμα για τους πολίτες και την κερδοφορία των καταστημάτων.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ πρέπει να συνδυαστεί με την παρουσία του κράτους σε κρίσιμες περιοχές, όπως η περιφέρεια και τα ακριτικά νησιά, ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να παραμένει αδιάλειπτη.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «Δεν νομίζω ότι κάποιος που σκέφτεται λογικά, δεν θέλει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των ΕΛΤΑ. Από εκεί και πέρα, έχουμε δύο διοικήσεις των ΕΛΤΑ στη θητεία μας από το 2019. Στην πρώτη διοίκηση δώσαμε 250 εκατομμύρια ευρώ για την εξυγίανση, την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του φορέα. Και στη δεύτερη διοίκηση το mandate μέσα από το Υπερταμείο, προκειμένου να μπορέσουν να “φύγουν μπροστά” τα ΕΛΤΑ με όρους της νέας εποχής. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει, διαχειριστικά, όλοι αυτοί οι οποίοι διοίκησαν να μας εξηγήσουν με ποιον τρόπο διοίκησαν και τι αποτελέσματα έχει επιφέρει αυτό.

Άρα, ναι στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση, αλλά θέλουμε το κράτος να είναι κοντά στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει πού είναι το κράτος. Με αυτή τη λογική, θα πρέπει να εξηγηθεί ποια από αυτά τα υποκαταστήματα που κλείνουν είναι κερδοφόρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποια από αυτά είναι κερδοφόρα. Επίσης, ποια από αυτά τα οποία κλείνουν ή προσπάθησαν οι κύριοι των ΕΛΤΑ να τα κλείσουν, είναι σε περιοχές ύψιστης στρατηγικής εθνικής σημασίας για τη χώρα, όπως στην περιφέρεια, στα ακριτικά νησιά μας. Εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία».

Αναφορικά με τις ευθύνες για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι «υπάρχει η υπηρεσιακή διοίκηση και όλοι αυτοί οι παράγοντες σε μια δημόσια διοίκηση και σε ένα κράτος, έτσι ώστε να μπορούν να λύνονται ζητήματα και να μην χρειάζεται να φτάνουν όλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επίσης, θα ήθελα να πω ότι και ο χρόνος και ο τρόπος και ο τόπος που ανακοινώνεται στους συναδέλφους, στους κυρίους βουλευτές και στις τοπικές κοινωνίες μια οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, ένα πλάνο, πρέπει να είναι τέτοιος που να την υπηρετεί. Εμείς πάμε μαζί με τον κόσμο και την κοινωνία, μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε.

Το έχουμε κάνει σε πολλές κρίσεις που μας έχουν τύχει αυτά τα επτά χρόνια. Και αισθάνομαι ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να κινηθούμε και σε αυτό το θέμα». Και πρόσθεσε: «Τι θέλει ο κόσμος και η κοινωνία; Ο ταχυδρόμος να είναι στην πόρτα του. Θα είναι. Τι θα θέλαμε, επίσης, να δούμε; Ναι, να εκμοντερνίζονται, να εκσυγχρονίζονται και να ψηφιοποιούνται τα ΕΛΤΑ για να αντέξουν τα δεδομένα και τον ανταγωνισμό της νέας εποχής. Κύριοι, με το πλάνο σας, το σχέδιό σας και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, εξηγήστε μας τι κάνατε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzsv8zlkzr5?integrationId=40599y14juihe6ly}