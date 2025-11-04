Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις 100 βουλευτών της ΝΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται παραίτηση του Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Γρηγόρης Σκλήκας.

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιείται στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις 100 βουλευτών της ΝΔ. Οι αντιδράσεις έχουν φέρει μεγάλη «φουρτούνα» εντός της κυβέρνησης ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται τις επόμενες ώρες να παραιτηθεί και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Γρηγόρης Σκλήκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Σκλήκας παραιτείται, αναγνωρίζοντας ότι οι χειρισμοί του αν και στη σωστή τεχνοκρατικά κατεύθυνση, προκάλεσαν πολιτικές τριβές και παρεξηγήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Κυβέρνηση προχωρεί σε διαβούλευση για τα ΕΛΤΑ και ζητά από το Υπερταμείο και τα ΕΛΤΑ πλήρη χαρτογράφηση των εργασιών κάθε καταστήματος σε όλη την Ελλάδα. Επιμένει στην ανάγκη προσαρμογής των ΕΛΤΑ στα νέα δεδομένα των ταχυμεταφορών, ενώ ετοιμάζεται διορθώσεις σε περιοχές χωρίς ΑΤΜ ή καφενεία όπου θα μπορούσαν να λειτουργούν box παραλαβής.