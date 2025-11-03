«Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι, δηλαδή μέσω ταχυδρόμων οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Επικοινωνιακά άστοχο» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η διοίκηση των ΕΛΤΑ το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε αυτό το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές που εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, αλλά αν είχε προηγηθεί διάλογος και η επεξήγηση θεωρώ ότι οι ανησυχίες ή οι ουσιαστικές οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες έως και ανύπαρκτες. Αν δηλαδή εξηγούσαν τα ΕΛΤΑ στον κόσμο την πραγματικότητα», ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Αυτό δεν συνέβη, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, αλλά πάμε να δούμε λίγο την ουσία, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, τις τοπικές κοινωνίες και όλους τους πολίτες» πρόσθεσε, παραθέτοντας κάποια «πολύ σημαντικά δεδομένα: Από το 2013 και μετά είχε επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Άρα ήταν/είναι αδύνατον το κράτος να επιδοτήσει, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα καλύπτοντας μία απόφαση η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων. Δεν μπορεί - όχι τώρα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια – το κράτος να έρθει και να πληρώσει με ό,τι συνεπάγεται αυτό - όσα χρήματα απαιτούνται για να μην κλείσουν τα καταστήματα εφόσον κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να γίνει».

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι υπό την εποπτεία της κεντρικής κυβέρνησης»

Συνέχισε λέγοντας πως «από το 2018 και μετά τα ΕΛΤΑ πήγαν, με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στο Υπερταμείο, άρα δεν είναι υπό την εποπτεία, υπό τη διοίκηση και υπό τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό συνέβη για τους λόγους που συνέβη, τοποθετήθηκαν τότε όλα τα κόμματα. Είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν πρέπει να προσπεράσουμε. Δεν είναι απόφαση λοιπόν του Α’ ή του Β’ ή του Γ΄ υπουργείου, είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του, που ανήκει στο Υπερταμείο», ξεκαθάρισε.

«Κανένας δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση»

Σχολιάζοντας την απόφαση, είπε: «Κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, κανένας συμπολίτης μας σε καμία περιοχή, σε κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική ή στην περιφέρεια δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση». Σημείωσε επίσης πως «ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι, δηλαδή μέσω ταχυδρόμων οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών. Έχουμε το ΕΛΤΑ κατ’ οίκον, έχουμε τους ταχυδιανομείς, τους αγροτικούς ταχυδρόμους, τα σημεία με τα οποία είναι συμβεβλημένα τα ΕΛΤΑ και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές» ανέφερε.

Για τον ίδιο, όπως είπε, ένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα είναι ότι «ενώ το 10% της παραδοσιακής δραστηριότητας, αυτή του παλιού ταχυδρομείο, είναι πλέον η οικονομική δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, αυτό παράλληλα κοστίζει περίπου το 50% στα ΕΛΤΑ. Δηλαδή, δίνει τους μισούς πόρους για μία δραστηριότητα η οποία πλέον είναι το 10% (η φυσική παρουσία στο κατάστημα)».

«Σε δύο φάσεις» θα κλείσουν όλα τα καταστήματα ΕΛΤΑ

Καταλήγοντας τόνισε πως «ο βασικός λόγος που οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι γιατί άλλαξαν οι εποχές. Όταν έχει φθάσει στο σημείο το 92% των αποστολών να γίνονται κατ' οίκον, δεν μπορεί να δαπανάς το 50% των πόρων σου για μια υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού. Ο δεύτερο λόγος είναι δημοσιονομικός. Κατά μέσο όρο το κάθε κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ τον χρόνο. Αν τα πολλαπλασιάσουμε επί 200 (καταστήματα) που θα κλείσουν σε δύο φάσεις, φθάνουμε περίπου τα 30 εκατομμύρια. Δεδομένου ότι το κράτος δεν μπορεί να έρθει να βάλει αυτά τα λεφτά, αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται, από τα υπόλοιπα κόμματα, τι προτείνουν ακριβώς; Να μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο τα ΕΛΤΑ; Δεν υπάρχει αντιπρόταση».