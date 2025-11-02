Όσα αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση.

Με αφορμή δημοσιεύματα του κυριακάτικου τύπου, η Νέα Αριστερά, ζητά με επίσημη ανακοίνωσή της την αναβολή της κατάθεσης Τσιάρα στην Εξεταστική Επιτροπή, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις, σχετικά με την εμπλοκή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Να αναβληθεί η κατάθεση Τσιάρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εάν περιλαμβάνεται στη νέα δικογραφία. Η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις.

Η κυβέρνηση και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, οφείλουν άμεσα να τοποθετηθούν για τα δημοσιεύματα κυριακάτικου Τύπου σύμφωνα με τα οποία στην νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα διαβιβαστεί στην Βουλή τις αμέσως επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται το όνομα του κ. Τσιάρα.

Εφόσον τα ρεπορτάζ ισχύουν, ως Νέα Αριστερά ζητάμε να μην καταθέσει ο κ. Τσιάρας αυτήν την εβδομάδα, όπως είναι προγραμματισμένο, στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά σε μεταγενέστερη ημερομηνία, προκειμένου να υπάρχει μέχρι τότε πληρέστερη εικόνα για την συνεχιζόμενη εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο σκάνδαλο.

Από κει και πέρα, εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος του υπουργού που διαπραγματεύεται με τις Βρυξέλλες την πληρωμή των αγροτών και τη διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από μόνη της και πρόβλημα και πρόκληση, που μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας και εγκυμονεί επιπλέον κινδύνους για τους αγρότες.

Σε κάθε περίπτωση καθημερινά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε για το σκάνδαλο ούτε να αντιμετωπίσει την κατάρρευση του αγροτικού κόσμου. Το μόνο που μένει, είναι οι αγρότες και συνολικά οι πολίτες να τους στείλουμε σπίτι τους».