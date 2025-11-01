«Είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτό τον σχεδιασμό», τονίζει, μεταξύ άλλων.

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη το Σάββατο, αναφέρθηκε στο ξαφνικό κλείσιμο των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ, λέγοντας πως το κλείσιμο αυτό, ανοίγει χώρο για ιδιώτες.

Όπως τονίζει: «Το ζήτημα εν τέλει είναι ζήτημα δημόσιου συμφέροντος. Δεν είναι όλα «δυο το λάδι, τρεις το ξύδι», είναι ζήτημα εξυπηρέτησης βασικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και πολύ περισσότερο στην περιφέρεια».

Μερικά σημεία από τη συνέντευξή του:

«Να λέει η κυβέρνηση της ΝΔ μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που κλείνουν αιφνιδιαστικά 204 καταστήματα ΕΛΤΑ είναι να σηκώνεις τα χέρια ψηλά πλέον!

Την Τρίτη θα γίνει κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών μετά από αίτημα και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο έγινε δεκτό.

Εμείς το θέσαμε από χθες, έκανε σχετική δήλωσή και ο Πρόεδρός μας, Σωκράτης Φάμελλος, όπου είπε να μη γίνει απολύτως καμία κίνηση, τουλάχιστον μέχρι να συνεδριάσει η Επιτροπή, μέχρι να γίνει η συζήτηση και να γίνουν γνωστά τα στοιχεία και τα δεδομένα. Βεβαίως, πρέπει να ανασταλεί συνολικά η απόφασή αυτή.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτό τον σχεδιασμό. Όποιος σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια και στην ελληνική κοινωνία.

Βλέπω να έχουμε ένα μοτίβο αντίστοιχο με αυτό το οποίο συνέβη και με τις τράπεζες, δηλαδή μείωση των φυσικών σημείων εξυπηρέτησης, αυτόνομες υποδομές εξυπηρέτησης και τι σημαίνει αυτό; Χώρος για τους ιδιώτες. Θυμάστε τη συζήτηση που κάναμε με τις προμήθειες στις εταιρίες που έπαιρναν εργολαβία τα ATM; Ποιος μας λέει ότι όλο αυτό δεν γίνεται για αυτόν τον λόγο;

Φυσικά υπάρχει το ζήτημα της ταλαιπωρίας των ανθρώπων, οι οποίοι θα χρειαστεί να διανύσουν αποστάσεις 50 χιλιόμετρα πολλές φορές για να εξυπηρετηθούν, το ζήτημα ότι πολλοί ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και μια μετάβαση σε μια εποχή ψηφιακής εξυπηρέτησης δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.

Το ζήτημα εν τέλει είναι ζήτημα δημόσιου συμφέροντος. Δεν είναι όλα «δυο το λάδι, τρεις το ξύδι», είναι ζήτημα εξυπηρέτησης βασικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και πολύ περισσότερο στην περιφέρεια».