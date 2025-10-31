Ο Αρναούτογλου κατέθεσε ερώτηση προς την Κομισιόν για το πλήγμα στη σηροτροφία, εξαιτίας των καθυστερήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πληρωμές.

Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Σάκης Αρναούτογλου, για το πλήγμα που δέχεται η σηροτροφία στον Έβρο, εξαιτίας των καθυστερήσεων και των λαθών του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πληρωμές των ενισχύσεων.

Περισσότερες από 15 εκτροφές σηροτρόφων στο Σουφλί έχουν μείνει απλήρωτες, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ, επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κάτι που προκαλεί οικονομική ασφυξία σε έναν τομέα ιστορικής σημασίας για τη Θράκη και με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό.

«Η σηροτροφία του Σουφλίου δεν είναι ένα επάγγελμα - είναι πολιτισμός, ταυτότητα και παράδοση. Αν η κυβέρνηση αφήνει έναν ολόκληρο κλάδο να καταρρεύσει από την αδιαφορία και την ανικανότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε δεν μιλάμε απλώς για λάθος διαχείριση, αλλά για εγκατάλειψη της περιφέρειας», τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο ευρωβουλευτής καλεί την Κομισιόν να απαντήσει ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε όλους τους δικαιούχους. Επίσης, ρωτά την Ευρωπαϊκή επιτροπή εάν εξετάζει τη δυνατότητα ενεργοποίησης έκτακτων μέτρων στήριξης ή ελέγχων για την προστασία της σηροτροφίας σε περιοχές που πλήττονται από κακοδιαχείριση ή καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Το κείμενο της ερώτησης του Σάκη Αρναούτογλου

Η σηροτροφία αποτελεί έναν από τους πιο παραδοσιακούς και εξειδικευμένους αγροτικούς κλάδους της Ελλάδας, με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και ιστορική παρουσία στην περιοχή του Σουφλίου του νομού Έβρου. Το τελευταίο διάστημα, όμως, δεκάδες παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων και λαθών του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πληρωμές των ενισχύσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου και καταγγελίες παραγωγών, πάνω από 15 εκτροφές έχουν μείνει απλήρωτες, με το συνολικό ύψος των οφειλόμενων ενισχύσεων να ανέρχεται σε περίπου 600.000 ευρώ. Το γεγονός αυτό προκαλεί ασφυξία σε έναν τομέα που ήδη επιβαρύνεται από αυξημένα κόστη ενέργειας και πρώτων υλών και απειλεί τη συνέχιση της παραγωγής σε μια παραμεθόρια περιοχή που εξαρτάται από τη γεωργία και την αγροτική οικονομία. Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις αυτές αποτελούν μέρος των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), το ζήτημα αφορά την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων και την προστασία των μικρών παραγωγών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ενήμερη για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους σηροτρόφους του Έβρου;

Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε όλους τους δικαιούχους;

Εξετάζει τη δυνατότητα ενεργοποίησης έκτακτων μέτρων στήριξης ή ελέγχων για την προστασία της σηροτροφίας σε περιοχές που πλήττονται από κακοδιαχείριση ή καθυστερήσεις στις πληρωμές;