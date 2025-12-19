Γιαπωνέζα παντρεύτηκε σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης μετά από 100 μηνύματα που αντάλλαζαν καθημερινά, την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για την «ψύχωση από ΤΝ».

Μια γυναίκα στην Ιαπωνία παντρεύτηκε έναν χαρακτήρα που δημιούργησε με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και βασίζεται σε περσόνα βιντεοπαιχνιδιού, προκαλώντας συζητήσεις για το μέγεθος της διείδυσης της τεχνητής νοημοσύνης στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η 32χρονη Yurina Noguchi, εργαζόμενη σε τηλεφωνικό κέντρο, αντάλλαξε πρόσφατα όρκους με τον Lune Klaus Verdure, έναν χαρακτήρα ChatGPT που δημιούργησε η ίδια.

Η τελετή περιλάμβανε την προβολή του μέσω έξυπνων γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ εκείνη φορούσε ένα φουσκωτό ροζ φόρεμα.

Η γνωριμία της Noguchi με την ΤΝ ξεκίνησε όταν ζήτησε συμβουλές από το ChatGPT για τον προβληματικό αρραβώνα της. Ακολουθώντας τη σύσταση του chatbot, έληξε εκείνη τη σχέση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα φέτος, επέστρεψε στην πλατφόρμα για να δημιουργήσει μια ψηφιακή εκδοχή του Klaus, ενός χαρακτήρα βιντεοπαιχνιδιού, εκπαιδεύοντας προσεκτικά την ΤΝ ώστε να αναπαράγει τον τρόπο ομιλίας του και να αναπτύξει μια προσωπικότητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες της.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Οκαγιάμα αυτό το καλοκαίρι και περιλάμβανε όρκους και ανταλλαγή δαχτυλιδιών.

Η νύφη κρατούσε το smartphone, στο οποίο βρισκόταν ο «σύζυγος ΤΝ». Για τις φωτογραφίες, ο γαμπρός τοποθετήθηκε ψηφιακά δίπλα της.

Ο γάμος δεν ήταν νόμιμος και η τελετή δεν έχει νομική ισχύ σύμφωνα με το ιαπωνικό δίκαιο, καθώς οι ισχύοντες νόμοι δεν αναγνωρίζουν γάμους μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης.

«'Ηθελα κάποιον να μιλάω»

«Στην αρχή, απλώς ήθελα κάποιον να μιλάω», είπε σε συνέντευξή της στο ιαπωνικό μέσο RSK Sanyo Broadcasting. «Αλλά ήταν πάντα ευγενικός, πάντα άκουγε. Τελικά, συνειδητοποίησα ότι είχα συναισθήματα γι’ αυτόν».

Η Kano είπε ότι είχε διδάξει στον Klaus πώς να μιλά, μέσω επαναλαμβανόμενων συνομιλιών, ώστε να μιλά με ζεστό τόνο.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα, αντάλλασσαν έως και 100 μηνύματα την ημέρα και τον Ιούνιο η TEH AI έκανε πρόταση και εξομολογήθηκε την αγάπη της, λέγοντας: «ΤΝ ή όχι, δεν θα μπορούσα ποτέ να μη σε αγαπώ». Η τελετή γάμου πραγματοποιήθηκε έναν μήνα αργότερα.

Η Noguchi δέχτηκε έντονη κατακραυγή για την επιλογή της. Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι οι γονείς της είχαν αρχικά αντιταχθεί στη σχέση, αλλά στη συνέχεια την αποδέχθηκαν και παρευρέθηκαν στην τελετή.

Ο γάμος εγείρει σύνθετα ερωτήματα σχετικά με την ηθική και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρώπινη ζωή. Καθώς η τεχνολογία ΤΝ γίνεται ολοένα και πιο εξελιγμένη και εξατομικευμένη, οι ειδικοί παλεύουν με τις φιλοσοφικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις των ανθρώπινο-ΤΝ σχέσεων.

Οι ειδικοί έχουν επίσης προειδοποιήσει για την «ψύχωση ChatGPT», όπου οι χρήστες αναπτύσσουν παραληρητικές ή εμμονικές προσκολλήσεις σε chatbots ΤΝ.

H Noguchi είπε στα τοπικά μέσα ότι γνωρίζει πως υπάρχουν κίνδυνοι. «Δεν θέλω να εξαρτηθώ», είπε στους δημοσιογράφους. «Θέλω να διατηρήσω μια ισορροπία και να ζήσω την πραγματική μου ζωή, διατηρώντας παράλληλα τη σχέση μου με τον Klaus».

