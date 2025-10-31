Το αίτημα αφορά την παύση λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ.

Δεκτό από όλα τα κόμματα της Βουλής και από το Προεδρείο της Επιτροπής Οικονομικών έγινε το αίτημα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για κοινή έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, λόγω της ανακοίνωσης κλεισίματος 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Παππάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, στη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου:

«Αυτές τις ημέρες έχουμε την παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Καταθέτουμε αίτημα για κοινή έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Αυτή τη στιγμή, νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο. Δεν θα σας πω τι κάναμε εμείς -είναι ατελείωτη η λίστα των πρωτοβουλιών μας. Η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ μπορεί να πάει δύο ημέρες μετά;».