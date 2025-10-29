«Για άλλη μια φορά πέφτει στο κενό η προσπάθεια της ΝΔ να καλύψει το «γαλάζιο» σκάνδαλο πίσω από δήθεν «διαχρονικές ευθύνες»» καταγγέλλει η Κουμουνδούρου.

Σοβαρές καταγγελίες απευθύνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης παραμένουν ανέγγιχτα και ανεκπλήρωτα, αφήνοντας κενό που εκμεταλλεύεται το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει το κόμμα της Κουμουνδούρου, η «Τεχνική Λύση» που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν προσωρινή και ελεγχόμενη, ενώ είχαν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη νομοθετική διευθέτηση του ορισμού των βοσκοτόπων με τον Κανονισμό OMNIBUS του 2017. Με τον Κανονισμό αυτόν επεκτάθηκαν οι τύποι βοσκοτόπων που θεωρούνται επιλέξιμοι για ενίσχυση, ενώ το 2018 η έννοια του μόνιμου βοσκότοπου ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία.

Μάλιστα όπως καταγγέλλουν η κυβέρνηση Μητσοτάκη φάνηκε ανίκανη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέληγαν σε μία λειτουργική εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και θα έδιναν οριστικό τέλος στην «Τεχνική Λύση». Σύμφωνα με νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης έπρεπε να εκπονηθούν και να εγκριθούν μέχρι τις 31/12/2019, με διάρκεια ισχύος επτά ετών και τη δυνατότητα για αναθεώρηση και εκ νέου έγκρισής τους μετά το πέρας του διαστήματος αυτού.

Με την έλευση της ΝΔ στην Κυβέρνηση το 2019, ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδης, έδωσε παράταση δύο ετών (μέχρι 31.12.2021) για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης. Έκτοτε, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης μπήκαν μέχρι και σήμερα στο «ψυγείο», με αποτέλεσμα να διατηρηθεί, βάσει σχεδίου, ένα θεσμικό κενό και ασάφειες επί των οποίων αναπτύχθηκε το «γαλάζιο» σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.