Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Λιάνα Κανέλλη, με φόντο τη μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά από δηλώσεις της βουλευτού του ΚΚΕ για τον τρόπο που η Κωνσταντοπούλου χειρίστηκε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής ως πρόεδρος της Βουλής.

Η Κανέλλη τόνισε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που αντιμετωπίζει άρση ασυλίας, μετά από μήνυση του χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. «Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί να κάνω μήνυση σε συνάδελφο για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Έφαγα μήνυση επειδή μίλησα στην τηλεόραση για το ιερό πρόσωπο που λέγεται Κωνσταντοπούλου», τόνισε, επιμένοντας πάντως πως η Βουλή επί ημερών της «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή. «Κάντε ό,τι νομίζετε. Ο αντικομμουνισμός έχει τόσους τρόπους να εκδηλώνεται. Εγώ δεν έχω προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή 7 φορές για να μιλάω», πρόσθεσε απευθυνόμενη στο Σώμα.

Απαντώντας, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την Κανέλλη για χυδαία συκοφαντία, αποδίδοντάς της ψευδείς ισχυρισμούς και κατηγορώντας τη βουλευτή του ΚΚΕ για καριέρα επί Χούντας την ώρα που οι δικοί της γονείς βασανίστηκαν άγρια στη φυλακή, καθώς και πως «κάνει καριέρα οψίμως ως δήθεν κομμουνίστρια».

«Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη. Δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, είναι κατά μιας βουλευτού που πλέκει το εγκώμιο της Ντόρας Μπακογιάννη, με βίλα στην Εκάλη και η οποία πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι η βουλευτής του ΚΚΕ πλέκει το εγκώμιο της Ντόρας Μπακογιάννη και έχει βίλλα στην Εκάλη.

Η Λιάνα Κανέλλη αντέτεινε πως η ίδια ποτέ δεν μπόρεσε να συκοφαντήσει περισσότερο την Κωνσταντοπούλου από ό,τι η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε τα όσα ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου «αξιοθρήνητα», επαναλαμβάνοντας ότι επί προεδρίας της στη Βουλή «έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή».