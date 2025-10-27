Η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. για τα μέτρα στο Σύνταγμα, λόγω της μαθητικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου.

Η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αποτελεί ένα crash test για την κυβέρνηση και την τροπολογία που απαγορεύει τις διαμαρτυρίες στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και πολιτική κόντρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι η τροπολογία είναι ήδη σε εφαρμογή. Παράλληλα δήλωσε ότι «συλλαλητήρια, διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Αστυνομία».

Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιηθεί φορητή βιντεοκάμερα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΓΑΔΑ μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, από τις 06:00 έως τις 23:59 αύριο, Τρίτη, 28η Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Με την υπ’ αριθμ. 7512/3/695-α΄ από 27/10/2025 Απόφαση της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίστηκε η εγκατάσταση και λειτουργία φορητού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 75/2020, από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (τύπου φορητής βιντεοκάμερας, μοντέλο: SONY HDR-CX450/CX455 / CX485), κατά την υλοποίηση από στελέχη της Υπηρεσίας τους, του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο πλαίσιο δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος, από την 06:00 έως την 23:59 ώρα της 28/10/2025».

ΕΛ.ΑΣ.: Άμεσος σοβαρός κίνδυνος τέλεσης ποινικών αδικημάτων

Στην απόφαση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, για τη χρήση της φορητής κάμερες στο πλαίσιο των μέτρων για τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, επισημαίνεται πως «συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι υφίσταται άμεσος σοβαρός κίνδυνος τέλεσης ή ότι πρόκειται να τελεσθούν ποινικά αδικήματα», για τη διακρίβωση των οποίων «είναι απαραίτητη η επεξεργασία δεδομένων εικόνας - εστίασης και επαναφοράς της εικόνας και ήχου των εμπλεκομένων».

Αυτό το μέτρο, σύμφωνα με την αστυνομία, «θα συμβάλλει στην αποτροπή της συμμετοχής στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, ατόμων που έχουν ως σκοπό την διάπραξη ποινικών αδικημάτων ή τη διατάραξη της ίδιας της συνάθροισης».

Για την απόφαση ελήφθη υπόψη ότι λόγω της «τρέχουσας επικαιρότητας» ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Επίσης, σημειώνεται ότι υπάρχει κάλεσμα για πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης καθημερινά, στις 20:00, μπροστά από τη Βουλή, με κεντρικό σύνθημα: «Η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι μια πράξη εκδίκησης».

Ακόμα, στην απόφαση επισημαίνεται ότι σε προηγούμενες κινητοποιήσεις «εκδηλώθηκαν έκνομες ενέργειες από πρόσωπα ή ομάδες». Σημειώνεται ότι στο έγγραφο αναφέρονται ενδεικτικά περιστατικά εννέα περιστατικά, από το 2020 έως το 2025. Από αυτά, τρία αφορούν στην τρέχουσα χρονιά.

Τέλος, σημειώνεται ότι «προς απόδειξη και διαπίστωση αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων σκοπών του Π.Δ. 75/2020» είναι σημαντική και καθοριστική «η άντληση σχετικών στοιχείων από συστήματα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας, με δυνατότητα εστίασης και ήχου, καθόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσματικά με άλλα ηπιότερα μέσα, λόγω του είδους, της έντασης και έκτασης των παραβατικών συμπεριφορών».

Μαρινάκης: Συλλαλητήρια και επαναστατική γυμναστική δεν θα είναι σε καμία περίπτωση επιτρεπτά

Κατά τη διάρκεια του briefing σήμερα, Δευτέρα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, άρα είναι σε εφαρμογή.

«Η Ελληνική Αστυνομία στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα το δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Δεν θα αργήσει δηλαδή. Πάντοτε, με τις προτεραιότητες που θέτει η Αστυνομία, δηλαδή με την κλιμάκωση που η ίδια θεωρεί, ότι πρέπει να έχει στις ενέργειές της, ούτως ώστε να αποφευχθούν και ενέργειες προβοκάτσιας», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν θα εξαιρείται κανείς», τόνισε. «Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό μνημείο, συλλαλητήρια, οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Αστυνομία. Το ξαναλέω, όλα αυτά θα τα δούμε τις αμέσως προσεχείς ημέρες να εφαρμόζονται», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

