Αναλυτικά τα μέτρα της τροχαίας και οι αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ και του μετρό λόγω της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από νωρίς το πρωί της Τρίτης, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν σε όλους τους δήμους του νομού Αττικής με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων.

Ειδικότερα στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιά, η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Δήμος Αθηναίων από τις 09:00 π.μ μέχρι το τέλος της παρέλασης:

- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Αθηναίων -Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία)-, από τις 06:00 π.μ μέχρι το τέλος της δοξολογίας:

- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά, από τις 09:00 π.μ μέχρι τις 14.00:

- 34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

- Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

- Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Πώς θα κινηθούν μετρό και τραμ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του Μετρό στο «Σύνταγμα» από τις 8:00 π.μ ενώ οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση. Παράλληλα, τροποποιούνται και τα δρομολόγια του Τραμ.

Αναλυτικά:

– Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:00 π.μ.

– Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00 π.μ.

Επίσης, θα υπάρξουν και προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.