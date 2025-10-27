Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, η πολιτική εγρήγορση και η ανοιχτή συζήτηση θα καθορίσουν τις θέσεις του κόμματος όσο προχωρά η ατζέντα των προοδευτικών πρωτοβουλιών.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, τόνισε ότι η συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα παραμένει σταθερή και ότι η τοποθέτηση του κόμματος θα εξαρτάται από την εξέλιξη των πολιτικών και προγραμματικών ζητημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά « Για εμάς η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, παράγει αποτελέσματα και για τον χώρο μας και πιθανόν και για το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά. Μπαίνει ένα ερώτημα λοιπόν. Εμείς, από εδώ και πέρα, πώς τοποθετούμαστε αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα; Είναι αντίπαλός μας, είναι εχθρός μας ή είναι σύντροφός μας και θέλουμε να έχουμε κοντινές περπατησιές; Εγώ λέω το δεύτερο.

Αυτή είναι η γνώμη μας. Από κει και πέρα έχουμε κάνει μία πρόταση να έχουμε κοινή εκλογική κάθοδο και με τη Νέα Αριστερά και με το ΠΑΣΟΚ. Είναι δυνατόν να μην έχουμε τη γνώμη, ότι σε αυτό θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε όλους; Προφανώς όταν και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έτσι φαίνεται, κάνει κάποια κίνηση και στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια μαζί; Είναι δυνατόν να λέω να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με τον Ανδρουλάκη και να μην πω ότι προφανώς θέλουμε να κάτσουμε στο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα, να συζητάμε, να έχουμε αλληλεπίδραση;»

«Εμείς λέμε τη θέση μας ευρύτερα και χωρίς ο Αλέξης Τσίπρας να έχει συγκροτήσει, προς το παρόν κάποια κίνηση ή κάποια πλατφόρμα ή κομμα. Οι δύο τοποθετήσεις που έκανε, για τις εκλογές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα στα κατεχόμενα και για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εμένα με βρίσκουν σύμφωνο και όλους στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Τι να σας πω, με το ζόρι ότι διαφωνώ; Όπως επίσης συμφωνώ και με το άρθρο, το οποίο διάβασα στην Καθημερινή πριν από μια βδομάδα. Εκτιμώ ότι όλα θα κριθούν στο πολιτικό και το προγραμματικό ζήτημα. Η εκτίμηση και η πρόβλεψή μου είναι ότι πολιτικά Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα είναι κοντά -εννοώ τα κόμματα, διότι ο χώρος είναι ένας, ο προοδευτικός χώρος- και από κει και πέρα, όπως θα προχωράει η συζήτηση και η ατζέντα, θα τοποθετούμαστε γι’ αυτά τα ζητήματα.»

Ενώ ερωτηθείς για την διάταξη και τα τεκταινόμενα στον Άγνωστο Στρατιώτη σημείωσε ότι « εάν κάποιος από τους γονείς πάει να πατήσει ξανά από πάνω, με την κόκκινη μπογιά, τα γράμματα των παιδιών που σκοτώθηκαν με εγκληματικό τρόπο στα Τέμπη, κατά τη γνώμη μου όχι δεν συνιστά προσβολή του μνημείου. Και νομίζω ότι όποιος τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να συλλάβει αυτούς τους ανθρώπους, θα αντιμετωπίσει μία τεράστια κατακραυγή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κλίμα. Το γεγονός ότι η ΝΔ έχει δημιουργήσει σκλήρυνση, αυτό είναι σαφές. Αλλά δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε υποθετικά σενάρια. Εκτιμώ ότι θα έχουμε μια ειρηνική παρέλαση.»

Για το αν συνιστά πρόβλημα να μείνουν τα ονόματα των νεκρών στην πλατεία επί χρόνια και θα πρέπει να σβηστούν

«Εμένα δεν μου χαλάει την αισθητική μου, όπως τη χαλάει σε κάποιους άλλους. Όταν οι γονείς και οι οικογένειες αποφασίσουν οι ίδιοι ότι έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος, με τη σύμφωνη γνώμη τους και μόνο, αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο» τόνισε.

Και τέλος ερωτηθείς για τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο σημείωσε ότι τα επόμενα βήματα θα κριθούν από πολιτικά και προγραμματικά ζητήματα, με στόχο την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων.