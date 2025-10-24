«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέτρεψε τον κρατικό μηχανισμό σε εργαλείο για το κομματικό του παρακράτος.»

«Η παραδοχή του κ. Σκέρτσου ότι η κυβέρνηση γνώριζε «τα πάντα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφήνει καμία αμφιβολία: δεν πρόκειται για αμέλεια ή ανικανότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο πραγματικός ενορχηστρωτής του σκανδάλου» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωσή του το κόμμα της Κουμουνδούρου σημειώνει ότι «οι υπουργοί της ΝΔ, αντί να προστατεύσουν τους αγρότες, προώθησαν εγκυκλίους που περιόριζαν τους ελέγχους και ευνόησαν τις παράνομες πρακτικές, επιτρέποντας σε «Μαγειρίες», «Φραπέδες» και «Χασάπηδες» να καρπώνονται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.»

«Απαιτούμε από τον κ. Σκέρτσο, τον κ. Μυλωνάκη και φυσικά τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή και να ενημερώσουν τους πολίτες για όσα γνώριζαν και συγκάλυπταν. Ο πρωθυπουργός φέρει την απόλυτη πολιτική ευθύνη για την μετατροπή του κρατικού μηχανισμού σε εργαλείο κομματικού παρακράτους. Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή σε προοδευτική και έντιμη κατεύθυνση. Η διαφθορά και η αλαζονεία δεν θα περάσουν» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.